更多編輯台推薦新聞：
過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

花蓮大農大富裝置藝術 象徵多元族群團結

2022/1/22 17:51（1/22 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
林務局花蓮林區管理處邀請阿美族藝術家優席夫（圖）為大農大富平地森林園區設計高達4公尺的全新大型裝置藝術「生生不息」，整體以鋼鐵鑄造的三角立錐搭配黑、紅、白3色交織的圖騰，就佇立在園區南區入口處。（花蓮林管處提供）中央社記者張祈傳真 111年1月22日
林務局花蓮林區管理處邀請阿美族藝術家優席夫（圖）為大農大富平地森林園區設計高達4公尺的全新大型裝置藝術「生生不息」，整體以鋼鐵鑄造的三角立錐搭配黑、紅、白3色交織的圖騰，就佇立在園區南區入口處。（花蓮林管處提供）中央社記者張祈傳真 111年1月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮林管處今天舉行大農大富平地森林園區南區入口裝置藝術「生生不息」啟用儀式，阿美族藝術家優席夫設計4公尺高三角立錐，彩繪黑紅白3色圖騰，象徵當地多元族群團結。

花蓮光復鄉大農大富平地森林園區早年是台糖蔗田，2002年配合平地造林政策，林務局從台灣各地收集百萬餘株苗木，與台糖公司合作造林，2011年劃設1250公頃設置「大農大富平地森林園區」，是全國第1座平地森林，面積相當於48座大安森林公園。

花蓮林區管理今天舉行南區入口處裝置藝術「生生不息」啟用儀式，由當地阿美族太巴塱部落總頭目楊德成進行傳統祈福儀式。

花蓮林管處長黃群策致詞表示，來自花蓮在地的優席夫曾為紐約地鐵、桃園機場捷運及普悠瑪列車設計作品，這次邀請他為南口裝置藝術操刀設計，讓南來北往遊客一眼就能清楚看到平森標示，吸引遊客入園，成為新的打卡地標。

優席夫致詞表示，「生生不息」以鋼鐵鑄造成三角立錐，彩繪3色圖騰，大農大富有來自客家、閩南、外省、原住民族等多元族群，若能團結合作就能像金字塔一樣鞏固。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

優席夫也說，作品取名生生不息也是祝福平森這塊土地如雨後春筍，擁有不斷延伸的生命力，讓永續能量傳遞給森林裡的生物、社區居民及來訪的遊客。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速變化，花蓮林管處發布新聞資料指出，入園（館）遊客需實聯制、量體溫、戴口罩等防疫措施，春節期間初一至初六轄管森林育樂場域都有應景活動，詳情可到各場域臉書粉絲專頁查詢。（編輯：郭諭儒）1110122

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族