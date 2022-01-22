花蓮大農大富裝置藝術 象徵多元族群團結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

林務局花蓮林區管理處邀請阿美族藝術家優席夫（圖）為大農大富平地森林園區設計高達4公尺的全新大型裝置藝術「生生不息」，整體以鋼鐵鑄造的三角立錐搭配黑、紅、白3色交織的圖騰，就佇立在園區南區入口處。（花蓮林管處提供）中央社記者張祈傳真 111年1月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮林管處今天舉行大農大富平地森林園區南區入口裝置藝術「生生不息」啟用儀式，阿美族藝術家優席夫設計4公尺高三角立錐，彩繪黑紅白3色圖騰，象徵當地多元族群團結。

花蓮光復鄉大農大富平地森林園區早年是台糖蔗田，2002年配合平地造林政策，林務局從台灣各地收集百萬餘株苗木，與台糖公司合作造林，2011年劃設1250公頃設置「大農大富平地森林園區」，是全國第1座平地森林，面積相當於48座大安森林公園。

花蓮林區管理今天舉行南區入口處裝置藝術「生生不息」啟用儀式，由當地阿美族太巴塱部落總頭目楊德成進行傳統祈福儀式。

花蓮林管處長黃群策致詞表示，來自花蓮在地的優席夫曾為紐約地鐵、桃園機場捷運及普悠瑪列車設計作品，這次邀請他為南口裝置藝術操刀設計，讓南來北往遊客一眼就能清楚看到平森標示，吸引遊客入園，成為新的打卡地標。

優席夫致詞表示，「生生不息」以鋼鐵鑄造成三角立錐，彩繪3色圖騰，大農大富有來自客家、閩南、外省、原住民族等多元族群，若能團結合作就能像金字塔一樣鞏固。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

優席夫也說，作品取名生生不息也是祝福平森這塊土地如雨後春筍，擁有不斷延伸的生命力，讓永續能量傳遞給森林裡的生物、社區居民及來訪的遊客。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速變化，花蓮林管處發布新聞資料指出，入園（館）遊客需實聯制、量體溫、戴口罩等防疫措施，春節期間初一至初六轄管森林育樂場域都有應景活動，詳情可到各場域臉書粉絲專頁查詢。（編輯：郭諭儒）1110122