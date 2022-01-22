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北農加強蔬果調配供應 滿足過年需求

2022/1/22 18:01
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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北農產運銷公司今天表示，農曆年假將屆，春節前夕民眾有赴市場採買蔬果需求，與全省農會等合作提早加強蔬果調配供應，滿足過年需求，批發市場從27日至31日延長交易時間。

北農發布新聞資料指出，農曆春節年假共9天，依經驗，市民會在春節前夕赴市場採買蔬果，針對蔬果貨源，已與全省各地農會、合作社場、供應商合作，提早加強因應調配供應，讓市民在市場都能買到蔬果。

北農表示，近期蔬果生長暢旺，應節品項如高麗菜、蘿蔔、芥菜、豌豆、桶柑、茂谷柑、棗子、蓮霧等，品質佳、產量足，可滿足市民過年應景需求。

北農指出，除積極掌握蔬果貨源外，自1月27日至31日批發市場將延長交易時間，並透過管制車輛方式，讓大量蔬果盡快配給至大台北地區各銷售據點，供市民採買，批發市場從2月1日至5日休市，5日下午恢復正常進貨。

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北農表示，進出市場務必配合各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，包含全程戴口罩、勤洗手、實聯制、保持適當社交距離等。

台北市政府市場處發布新聞資料指出，中南部因氣候穩定，蔬菜生長快速，產量增加，已通知北農協助辦理促銷過盛蔬菜，今天至24日，雙北市全聯超市通路，提供1顆新台幣38元甘藍蔬菜，預計每天可販售6000顆，歡迎採購。（編輯：李亨山）1110122

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