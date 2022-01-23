金門2漁民接觸中國船隻 送醫採檢並居家檢疫14天

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金門縣政府23日晚間表示，海巡署金馬澎分署金門岸巡隊下午在金沙鎮草嶼外海查獲金門縣籍動力浮具，船上有2人；經雷達發現有與中國船隻海上接觸情事。2人因涉及違反縣府公告，於核酸檢測採檢完畢後，已送往防疫旅館進行14天隔離檢疫。（金門縣政府提供）中央社 111年1月23日

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（中央社金門縣23日電）金門縣政府建設處表示，2名金門漁民今天在草嶼外海與中國船隻有海上接觸情事，因涉及違反縣府公告，將2人載到金門醫院進行核酸檢測，並在採檢完送至防疫旅館進行14天居家檢疫。

金門縣政府晚上發布新聞表示，海巡署金馬澎分署金門岸巡隊下午1時5分在金沙鎮草嶼外海1海里處查獲金門縣籍動力浮具，船上有2人；經雷達發現有與中國船隻海上接觸情事。

新聞稿指出，2人因涉及違反縣府公告，岸巡隊通報衛生局連繫救護車將2人載到金門醫院進行核酸檢測，並在採檢完送至防疫旅館進行14天居家檢疫。

縣府公告表示，自110年9月3日起，禁止本國籍漁船、動力小船、遊艇，出海航行過程中與大陸船舶接觸，若有接觸都應接受居家檢疫。（編輯：謝雅竹）1110123