南投燈會29日如期開幕 設飲食區禁邊走邊吃

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）國內疫情升溫，29日開幕的南投燈會如期舉行，縣政府表示，除落實實聯制、規劃固定入口、全程戴口罩，另設專屬飲食區供民眾脫口罩飲食，但不能邊走邊吃，也不開放試吃。

南投燈會1月29日至2月20日舉行，有鑑於國內近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，南投縣政府今天召開「新冠肺炎第24次應變會議」決議，設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，但不能邊走邊吃，也不開放試吃，後續視中央最新指示隨時滾動調整。

會議由南投縣副縣長陳正昇主持，他會中表示，南投燈會目前如期登場，針對中央發布的大型活動防疫準備事項，觀光處已研擬計畫書，會做好各項防疫工作，除落實實聯制、規劃固定入口、全程戴口罩，因中央尚未宣布禁設攤、禁餐廳內用，攤商區會設專屬飲食區。

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南投燈會今年主燈「虎哩旺」以可愛版科技福虎為造型，下方轉動風車營造「福虎生風」之姿，象徵轉動福氣帶來好運，副燈「鯉躍龍門」與在地藝術家合作，以埔里鯉魚潭為發想，搭配燈光秀展現南投山光水色，並結合觀光特色規劃10大亮點、周邊16個主題燈區。

南投春節期間另一重頭戲是竹山鎮瑞龍瀑布園區新建設施完成，26日正式營運，縣府建議走春行程上午到瑞龍瀑布，中午前往竹山老街吃美食，下午到竹山紫南宮祈福，夜晚賞南投燈會，衛生局特別提醒管理單位加強風景區公廁、人群密集處所清潔消毒工作。（編輯：張雅淨）1110124