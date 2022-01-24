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疫情14/300

佛光女大生確診 校方採單一防疫入口活動改線上

2022/1/24 18:05（1/24 19:01 更新）
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宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店一名負責接待的男員工確診，個案就讀佛光大學（圖）的女友在同一間酒店打工也染疫，校方24日開會研擬對策，學校將採單一防疫入口，尚未舉辦的活動2月20日前改以線上辦理或順延。（佛光大學提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月24日
宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店一名負責接待的男員工確診，個案就讀佛光大學（圖）的女友在同一間酒店打工也染疫，校方24日開會研擬對策，學校將採單一防疫入口，尚未舉辦的活動2月20日前改以線上辦理或順延。（佛光大學提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月24日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店一名負責接待的男員工（案18443）確診，個案就讀佛光大學的女友在同一間酒店打工也染疫，校方今天開會決定學校採單一防疫入口和活動線上辦理等。

宜蘭縣政府今天下午公布新增4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，都是礁溪長榮鳳凰酒店員工，其中案18468是20多歲女性，是案18443的女友，在同一間酒店打工，22日曾出現發燒、喉嚨痛、流鼻水的症狀，昨天因案18443號確診，被匡列為接觸者，由衛生單位安排採檢，採檢結果為陽性，Ct值14。

佛光大學發布新聞稿指出，案18468是佛光大學學生，個案14日離開學校後，足跡就沒有進入校園。佛光大學副校長傅昭銘確認今天中央流行疫情指揮中心及縣府疫情動態後，同步召開全校緊急防疫小組會議，研擬相關對策，確保全校師生安全。

校方表示，佛光大學將採單一防疫入口，加強管制所有入校人員，校園內加強教室消毒與清潔，各入口點仍持續放置乾洗手酒精。辦理校內活動須遵守二級警戒防疫辦法，正在進行的活動須落實填報嚴重特殊傳染性肺炎的健康關懷問卷、測量體溫、保持防疫距離等防疫準則，至於尚未舉辦的活動，至2月20日前以線上辦理或順延為原則。（編輯：李錫璋）1110124

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