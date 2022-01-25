3年爭取近3.4億元 台東體育場館整修工程啟動

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（中央社記者李先鳳台東縣25日電）打造友善運動環境，台東縣教育處爭取中央經費，改善多項體育場館設施，今天舉行整修工程動土典禮；5月將在體育場舉辦中學大隊接力全國決賽，希望優質空間有助爭取佳績。

縣長饒慶鈴致詞表示，運動場館是縣民最常接觸到的公共場所，雖然因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及防疫措施影響大家日常運動，卻是場館改善的最佳時機，預計最快今年11月完工，體育場田徑場跑道仍會開放使用，但提醒民眾須遵守中央防疫規範，外出全程佩戴口罩。

饒慶鈴指出，3年來爭取3億3688萬元改善體育場館，包括整修棒球村、新建全民運動館，以及此次投入7000萬元經費優化運動場館。

整修工程分為4大工區，體育館及體育場將著重在屋頂、外牆、看台的防漏水工程，體育館室內將鋪設符合職籃比賽標準的木地板；東海運動公園網球場夜間照明也將升級為LED智慧照明、籃球場改善雨遮設施；縣立溜冰場及豐田簡易壘球場皆進行鋪面的全面改善，及未來將在台東警分局旁邊興建全民運動館，對於縣民運動環境的提升不遺餘力。

教育處說明，近期不論是工資或原物料皆調漲，加上疫情期間移工不易來台，體育場這次能在期限內且不增加預算下順利完成工程發包，實屬不易。

若工程施作順利，預計最快今年11月底完工。體育場田徑場跑道仍開放使用，民眾遵守場域安全注意事項，目前先修繕體育場屋頂，預計今年5月底前完工，工程期間造成民眾不便，大家多體諒。（編輯：陳仁華）1110125