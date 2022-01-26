搶春節商機 高雄SKM Park、大港倉相繼開幕

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百貨龍頭新光三越首家Outlet「SKM Park」26日展開試營運，約有220家店鋪進駐，全年折扣平均3折起。中央社記者曾以寧攝 111年1月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）百貨龍頭新光三越首家Outlet「SKM Park」今天展開試營運，約有220家店鋪進駐；緊鄰大港橋的「大港倉410」複合商場也將在28日開幕，與義大Outlet Mall共搶春節商機。

SKM Park今天試營運，根據新光三越資料，SKM Park由新光三越攜手國際知名團隊TOC打造，占地達8萬7000平方公尺，樓地板面積約16萬平方公尺，將有約220家店舖進駐以及50個獨家品牌，打造Outlet購物、生活體驗、餐飲美食、休憩娛樂等4大生活享受。

新光三越也表示，SKM Park內商家有60%零售、40%娛樂，娛樂服務比例相較其他outlet、購物中心、百貨等都高；並會持續導入更多品牌，以最大化折扣角度與品牌簽訂合約，全年折扣平均3折起。

此外，由高雄市政府與港務公司合作，共同建設開發的「大港倉410」複合式商場也將在28日開幕。高雄港土地開發公司透過訊息表示，將引入餐飲、運動、休閒、科技娛樂等商業機能；目前已確定進駐的商家中，最有亮點的是嘉義起家、目前在台北、新竹、台中、台南都有分店的台灣美式漢堡連鎖品牌「樂檸漢堡」，將在開設高雄首店。

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「大港倉410」商場佔地共1200坪，串聯大港橋、棧貳庫、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心，形成高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶，並且緊鄰「2022台灣燈會在高雄」主場之一的愛河灣。

面對新商場相繼開幕與農曆春節強勢買氣，高雄義大世界Outlet Mall也推優惠搶商機。包含會員獨享25日至29日當日累積消費滿3000元即可獲贈星光票、扣50點兌換100元抵用券等。春節連假期間全館當日消費滿3000即可兌換轉運刮刮卡，禮品內容包括義大皇家酒店住宿券、義大遊樂世界門票及購物金。（編輯：郭諭儒）1110126