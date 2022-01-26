屏東分署拍賣漁筏買氣旺 20萬起拍68萬落槌

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法務部行政執行署屏東分署26日拍賣目前停泊於恆春鎮後壁湖漁港的一艘漁筏，公告建議起拍價為新台幣20萬元，最後以68萬元落槌賣出。（法務部行政執行署屏東分署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月26日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）法務部行政執行署屏東分署今天拍賣1艘漁筏，現場買氣暢旺，共有15人登記領取號碼牌，公告上建議起拍價為新台幣20萬元，最後以68萬元落槌賣出。

屏東分署發布新聞稿表示，這艘漁筏第1個出價的民眾喊出25萬元，接下來出價聲此起彼落、一路狂飆，喊到61萬時，執行官鼓吹來個吉祥數字六六大吉，現場民眾也熱情響應喊出66萬元，歷經16次出價，終於以68萬元溢價3倍落槌拍定。

屏東分署指出，這件拍賣案是屏東地檢署第1件囑託屏東分署拍賣的標的，以往地檢署和執行署都是各自拍賣標的物。

屏東地檢署主任檢察官張志杰也率領事務官到場，執行官向在場參與競標的民眾說明這件拍賣所具有的特殊意義，希望大家能一起創造歷史的一刻，出個好價錢，讓分署過年前順利完成屏東地檢署所託付的任務。

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張志杰表示，以往因無法即時變價，導致犯罪被害人求償無門，犯罪所得無法有效追繳，如今這個問題將透過執行分署協助地檢署分擔這項業務，進行有效率的變價而獲得解決。

屏東分署表示，漁筏目前停泊於恆春鎮後壁湖漁港，屏東分署為了替漁筏找到新主人，特別通知屏東、高雄以及台東共15家漁會協助張貼公告廣為宣傳。屏東地檢署過年後的第2波囑託拍賣為曳引車。（編輯：陳仁華）1110126