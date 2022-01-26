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167線鹿草段拓寬 保留原樹木成嘉縣道最寬林蔭大道

2022/1/26 17:36（1/26 17:51 更新）
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嘉義縣政府26日舉行縣道167線鹿草段拓寬通車典禮，鹿草段全長3.6公里，銜接馬稠後園區及鹿草鄉市區，從原2線道拓寬為4線道，馬路較寬處保留原有的路樹與植栽，設置綠帶成為林蔭大道。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月26日
嘉義縣政府26日舉行縣道167線鹿草段拓寬通車典禮，鹿草段全長3.6公里，銜接馬稠後園區及鹿草鄉市區，從原2線道拓寬為4線道，馬路較寬處保留原有的路樹與植栽，設置綠帶成為林蔭大道。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月26日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉縣府因應馬稠後產業園區開發帶來車潮，拓寬原僅2線縣道167線，其中鹿草段今天完工通車，道路寬度24至74公尺，較寬處保留原有路樹與植栽，設置綠帶成為林蔭大道。

嘉義縣政府今天中午舉行縣道167線鹿草段拓寬通車典禮，建設處長郭良江簡報指出，鹿草段全長3.6公里，銜接馬稠後園區及鹿草鄉市區，從原2線道拓寬為4線道，道路寬度24至74公尺。

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嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，部分路段保留原有路樹及台糖種植的桃花心木，設置綠帶，再徵收兩側土地造路，因此道路最寬處達74公尺，167線成為縣道中最寬的林蔭景觀大道。

郭良江說，縣道167線全線（鹿草及朴子段）及嘉45線延伸段總工程經費約新台幣14.6億元，朴子段涉及都市計畫與土地徵收問題，最快今年底才會通車，屆時將提升產業園區整體運輸效能，有助交通動線順暢，提升地方居民及未來就業人口出入交通安全。（編輯：陳仁華）1110126

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