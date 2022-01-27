中國禁釋迦輸入 台東縣府挺農民縣有耕地減租2成
2022/1/27 12:29
（中央社記者盧太城台東縣27日電）受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響及中國禁止台灣釋迦輸入衝擊，台東縣政府主動減租110年縣有耕地租金2成，相挺農民渡過困境。
台東縣政府地政處長沈碧恕今天接受中央社記者訪問表示，110年期縣有耕地租金將於111年3月1日至3月31 日止開徵，考量疫情衝擊經濟與發展，以及鳳梨釋迦外銷受阻等諸多因素，縣府推出縣有耕地租金主動減租措施。
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沈碧恕表示，縣府於1月21日召開耕地租佃委員會時，縣長饒慶鈴關心釋迦產銷，並考量COVID-19疫情影響經濟層面尚未平息，在會議中指示縣有非公用出租耕地110年全年租金決議給予承租人減收2成，相挺農民。
沈碧恕指出，這次縣府體恤民情主動降租，無須承租人提出申請，縣政府將主動扣減，屆時合計將有440餘筆，面積共136.1933公頃承租人土地因此受惠，縣府與縣民一起努力，希望年關將近，一切都有好「釋」發生。（編輯：陳仁華）1110127
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