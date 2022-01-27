更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中國禁釋迦輸入 台東縣府挺農民縣有耕地減租2成

2022/1/27 12:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣27日電）受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響及中國禁止台灣釋迦輸入衝擊，台東縣政府主動減租110年縣有耕地租金2成，相挺農民渡過困境。

台東縣政府地政處長沈碧恕今天接受中央社記者訪問表示，110年期縣有耕地租金將於111年3月1日至3月31 日止開徵，考量疫情衝擊經濟與發展，以及鳳梨釋迦外銷受阻等諸多因素，縣府推出縣有耕地租金主動減租措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

沈碧恕表示，縣府於1月21日召開耕地租佃委員會時，縣長饒慶鈴關心釋迦產銷，並考量COVID-19疫情影響經濟層面尚未平息，在會議中指示縣有非公用出租耕地110年全年租金決議給予承租人減收2成，相挺農民。

沈碧恕指出，這次縣府體恤民情主動降租，無須承租人提出申請，縣政府將主動扣減，屆時合計將有440餘筆，面積共136.1933公頃承租人土地因此受惠，縣府與縣民一起努力，希望年關將近，一切都有好「釋」發生。（編輯：陳仁華）1110127

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族