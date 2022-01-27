苗縣加強職場防疫 春節連假33醫院診所可打疫苗

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因應疫情變化並加強職場防疫，苗栗縣政府27日召開跨局處防疫整備會議，28日將啟動聘僱50名以上移工企業全面快篩，春節假期間協調33家醫院診所提供疫苗施打服務。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）因應國內疫情變化及春節將至，苗栗縣政府今天召開跨局處防疫整備會議，28日將啟動聘僱50名以上移工企業全面快篩，春節假期間協調33家醫院診所提供201診次疫苗施打服務。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未平息，苗栗縣長徐耀昌主持跨局處防疫整備會議，指示各單位應保持高度警覺，強化防疫政策，嚴堵疫情在苗栗發生。

徐耀昌表示，為避免去年苗栗移工群聚事件及近期其他縣市電子廠類似本土疫情再發生，請各事業單位遵照勞動部新修訂指引，檢視並落實移工工作場所及住宿空間、生活相關防疫管理，並在明天啟動轄內聘有移工超過50人以上企業全面辦理快篩，加強職場防疫。

徐耀昌指出，農曆春節9天連假，縣府協調9家醫院及24間診所共開設201診次，鼓勵鄉親預約施打疫苗；年後則將針對65歲以上長者及55歲以上原住民進行造冊，並由村里長發放通知接種疫苗，以守護長者健康。

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他也提到，農曆春節假期不僅有返鄉人潮，觀光景點也會湧入大量旅客，建議來苗栗旅遊的遊客及返鄉民眾，可在居住地先行購買家用快篩試劑自行篩檢，保護自己也保護家人。

衛生局長張蕊仙指出，從近期鄰近縣市疫情看來，共同用餐確診比例非常高，確診個案以輕症為多，代表疫苗有良好防禦效果，呼籲民眾做好個人衛生管理，接種疫苗外，盡量避免聚會用餐，用餐時盡量不交談，沒有飲食就應把口罩戴好，並減少不必要移動，可用視訊方式拜年。（編輯：方沛清）1110127