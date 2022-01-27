更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園確診者涉足苗栗苑裡 社區採檢結果均呈陰性

2022/1/27 19:39（1/27 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市染疫女幼教師確診前曾返苗栗苑裡娘家探親，苗栗縣衛生局針對涉足公共場所足跡接觸者採檢163人PCR全數陰性；27日下午在苑裡水坡里國道3號高架橋下設置戶外篩檢站，共計採檢101人抗原快篩也均呈陰性。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月27日
桃園市染疫女幼教師確診前曾返苗栗苑裡娘家探親，苗栗縣衛生局針對涉足公共場所足跡接觸者採檢163人PCR全數陰性；27日下午在苑裡水坡里國道3號高架橋下設置戶外篩檢站，共計採檢101人抗原快篩也均呈陰性。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）桃園市染疫女幼教師（案18613）確診前曾返苗栗苑裡娘家探親，苗栗縣衛生局針對涉足公共場所接觸者採檢163人PCR全數陰性；今天下午社區快篩站101人抗原快篩也均呈陰性。

桃園市加貝爾幼兒園群聚案確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數今天累計達17人，其中染疫女教師案18613於發病前數日，曾返回苗栗縣苑裡鎮娘家探親，縣府衛生局昨天接獲中央公布確診訊息後，針對個案所涉足苑裡鎮3處公共場所足跡完成消毒及靜置。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

苗栗縣政府晚間發布新聞稿表示，經衛生局疫調匡列163名接觸者採檢PCR，結果全數陰性；另外，為阻斷社區傳染鏈，找出遺漏可疑接觸者，今天下午在苑裡鎮水坡里國道3號高架橋下設置戶外篩檢站，針對足跡重複之虞者共計採檢101人抗原快篩，報告也全數陰性。

縣府指出，考量春節連假期間團聚交流、遊憩活動頻繁，社區傳播的風險提高，中央流行疫情指揮中心特別訂定「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」，提醒民眾在享受春節連假時光時，持續做好個人防疫，並主動落實各項防疫措施。（編輯：李錫璋）1110127

延伸閱讀
苗縣加強職場防疫 春節連假33醫院診所可打疫苗桃園確診者曾回苑裡探親 苗縣府急採檢公布足跡
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族