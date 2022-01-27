桃園確診者涉足苗栗苑裡 社區採檢結果均呈陰性

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桃園市染疫女幼教師確診前曾返苗栗苑裡娘家探親，苗栗縣衛生局針對涉足公共場所足跡接觸者採檢163人PCR全數陰性；27日下午在苑裡水坡里國道3號高架橋下設置戶外篩檢站，共計採檢101人抗原快篩也均呈陰性。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）桃園市染疫女幼教師（案18613）確診前曾返苗栗苑裡娘家探親，苗栗縣衛生局針對涉足公共場所接觸者採檢163人PCR全數陰性；今天下午社區快篩站101人抗原快篩也均呈陰性。

桃園市加貝爾幼兒園群聚案確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數今天累計達17人，其中染疫女教師案18613於發病前數日，曾返回苗栗縣苑裡鎮娘家探親，縣府衛生局昨天接獲中央公布確診訊息後，針對個案所涉足苑裡鎮3處公共場所足跡完成消毒及靜置。

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苗栗縣政府晚間發布新聞稿表示，經衛生局疫調匡列163名接觸者採檢PCR，結果全數陰性；另外，為阻斷社區傳染鏈，找出遺漏可疑接觸者，今天下午在苑裡鎮水坡里國道3號高架橋下設置戶外篩檢站，針對足跡重複之虞者共計採檢101人抗原快篩，報告也全數陰性。

縣府指出，考量春節連假期間團聚交流、遊憩活動頻繁，社區傳播的風險提高，中央流行疫情指揮中心特別訂定「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」，提醒民眾在享受春節連假時光時，持續做好個人防疫，並主動落實各項防疫措施。（編輯：李錫璋）1110127