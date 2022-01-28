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暨南大學櫻花季31日登場 花海下品好茶聽音樂

2022/1/28 14:57（1/28 15:06 更新）
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暨南國際大學校內種植上千棵櫻花，是全台大專院校中面積最大的櫻花林，校方28日宣布「暨大櫻花季」31日將開幕，今年活動包含觀光市集、合唱團、街頭藝人表演，並搭配日月潭觀光圈主題活動，歡迎民眾春節連假來走春。（暨南大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月28日
暨南國際大學校內種植上千棵櫻花，是全台大專院校中面積最大的櫻花林，校方28日宣布「暨大櫻花季」31日將開幕，今年活動包含觀光市集、合唱團、街頭藝人表演，並搭配日月潭觀光圈主題活動，歡迎民眾春節連假來走春。（暨南大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月28日
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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）暨南大學種植上千棵櫻花，是每年日月潭櫻花季人氣賞花景點，校方今天表示，今年花季結合櫻花、茶道、音樂、咖啡等主題，週末安排賞櫻茶席，邀遊客在花海下品好茶、賞櫻花。

國立暨南國際大學種植上千棵櫻花，是全台大專院校中面積最大的櫻花林，包含八重櫻、山櫻花、枝垂櫻、昭和櫻將陸續綻放，校方今天宣布「暨大櫻花季」1月31日開幕直到3月6日，今年賞櫻活動包含觀光市集、合唱團、街頭藝人表演，及搭配日月潭觀光圈的主題活動。

暨大校長武東星出席致詞時說，學校今年強化遊客服務功能，現場提供茶席、美食讓遊客消費享用，賞櫻之外再搭配自帶坐墊或休閒座椅，在大草原上可以野餐、遛小孩、玩大地活動、飛盤、風箏等戶外活動，廣大校園讓遊客能保持最大的社交距離，賞櫻不忘防疫。

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日月潭觀光圈總顧問、暨大主任秘書曾永平說，這次櫻花季規劃自然、親子、日月潭觀光圈活力等主題活動，以提升櫻花季活動內涵，也請遊客隨手帶離垃圾、為愛犬繫妥繫繩，與師生共同維護校園；另外，櫻花季之後，4月、5月還有花旗木接力登場，歡迎來踏青。

日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標表示，日月潭櫻花1月下旬陸續綻放，包含九族文化村、暨南大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等地都有櫻花身影，搭配茶會、講座、自行車遊程、市集、農村體驗等活動，邀大家漫遊日月潭櫻花海。（編輯：張芷瑄）1110128

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