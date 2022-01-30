台南高鐵特定區周邊汽車停車格 2/10起收費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府今天宣布，歸仁區高鐵車站及沙崙綠能園區周邊因交通量增加，停車格位常一位難求，將從2月10日起實施汽車停車收費，盼提高格位周轉率。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，此次盤點高鐵車站周邊合理步行範圍規劃停車收費管理，含括歸仁十二路以北/高鐵二路以東/歸仁一路及二路以南/高發二路以西範圍，區內共9處路邊停車場及4場公有路外停車場，共計747席汽車停車格位納入收費管理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市交通局長王銘德表示，納入管理的停車格位將於從2月10日起實施收費，汽車計時收費每小時新台幣20元，收費時間每日上午8時至晚間10時；另外，考量高鐵乘車民眾相對長延時的停車需求，因地制宜訂定每日100元收費上限，變換格位則重新開單計費。

王銘德指出，因應高鐵特定區周邊商業發展衍生的停車需求，已於去年召開地方說明會先行與地方溝通，希望實施收費後能改善長期占用及停車秩序不佳等亂象，並落實使用者付費精神；若實施收費後仍有車輛長期占用情形，將再檢討調整費率及收費範圍。（編輯：戴光育）1110130