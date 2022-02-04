台灣燈會結合農產創作 百米菊花花廊展現生命力

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2022台灣燈會在高雄結合農業創作，將花藝、豌豆、仿生花納入燈飾，其中「菊花夜行軍」以超過百米長菊花燈海在園區內蜿蜒流向湖畔，民眾每天來還能看到不一樣生長姿態。（高市觀光局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月4日

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）2022台灣燈會在高雄結合農業創作，將花藝、豌豆、仿生花納入燈飾，其中「菊花夜行軍」以超過百米長菊花燈海在園區內蜿蜒流向湖畔，民眾每天來還能看到不一樣生長姿態。

2022台灣燈會在高雄，策展團隊為展現惜光愛物與自然共生概念，透過農業實作方式與土地對話、體驗生命循環，規劃出大型地景式農藝燈飾作品，結合農業創作，將花藝、豌豆及仿生花納入燈飾創作，打造一個奇幻燈會花園．民眾到衛武營不只賞燈，每次來訪作品都會隨著生長週期有不同風貌。

高雄市政府觀光局今天發新聞稿，策展人黃淑娥老師表示，從1月開始布設的「菊花夜行軍」，在布展時是翠綠含苞，在燈會現場採用光照菊種植手法逐漸綻放，現在已經是最盛開。另豌豆迷宮在去年12月種植時還是小小幼苗，現在已經成長為100公分以上攀附生長，還結成了豆莢，吸引許多家長帶著小朋友來觀察豌豆的成長。

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觀光局指出，受到民眾喜愛的「菊花夜行軍」百米花廊光譜作品，以超過百米長光照菊呈現燈海，於園區內蜿蜒流向湖畔的路徑，恰似一條農業人文記憶的月光流域，讓民眾每天來都可以看到菊花不一樣的生長姿態，體會光照的溫度與色彩的多樣性，感受「農作生命循環」生命力。

觀光局也提醒，因應防疫，參觀燈會記得戴口罩，飲食要到飲食專區享用，落實實聯制。目前衛武營展區餐車及餐飲專區已通過市府衛生局檢查，落實熟食加蓋，並在食物製作區加裝遮罩、隔板；禁止試吃及邊走邊吃、安排排隊動線保持防疫距離等，也在現場加強舉牌、廣播宣導民眾前往飲食專區用餐。（編輯：張銘坤）1110204