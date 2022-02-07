苗栗單親父春節病逝留3幼子 慈善團體及時伸援手

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣泰安鄉謝姓單親父過年期間因病驟逝，留下年邁母親與3名年幼子頓失所依，苗栗縣大湖聖顯協會得知後，第一時間伸援，發動會員募集善款提供急難救助。

苗栗縣大湖聖顯協會理事長邱祥瑀今天告訴中央社記者，協會長期捐贈生活物資救助許多弱勢家戶，同時也透過協會成員相互支援與幫忙，提供弱勢家庭更多協助與服務，讓受助個案家庭能夠深深感受到滿滿溫馨的關懷。

邱祥瑀指出，泰安鄉39歲謝姓男子於大年初二不幸往生，他隔天接獲消息前往探視，發現謝男為單親父，原本在卓蘭鎮租屋從事送貨工作，撫養3名就讀國小孩子，2年前離婚後，即因胰臟炎身體每況愈下，過年前已無法正常工作，帶著孩子搬回泰安老家。

邱祥瑀表示，謝男驟然離世，身後留下3名年幼孩子，謝男的母親平日也只能靠打零工維生，「看到孩子們處境令人相當不忍」，顧不得大過年期間，仍透過群組聯繫協會會員先行認捐棺木、誦經等費用，同時也募集善款，目前已募得約新台幣17萬元，主要提供3名幼子未來生活及教育經費。

邱祥瑀指出，協會在創會以前是以大湖聖顯宮名義，集合眾人力量幫助需要幫助的人，主要以提供物資發放為主，透過各會員牽線，確定有需要幫忙的急難救助者，再透過信徒與親朋好友一起做善事。

邱祥瑀表示，後續創辦「苗栗縣大湖聖顯協會」，希望透過協會能以更有系統的方式，持續將關懷能量拓展至偏遠地區及縣內各角落。（編輯：戴光育）1110207