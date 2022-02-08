新時代凱擘影城將暫停營業 購物中心不受影響

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凱擘影城官網8日發布公告，位於台中市大魯閣新時代購物中心的新時代凱擘影城將營業至2月15日止。大魯閣新時代購物中心表示，目前商場營運均不受影響。（業者提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月8日

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）受到COVID-19疫情影響，繼華威影城、國賓忠孝影城後，台中市新時代凱擘影城今天在官網公告，將營業至2月15日為止。對此，新時代購物中心指出，商場營運不受影響。

凱擘影城官網今天宣布，「感謝您對凱擘影城的愛護與支持，因內部業態調整，新時代凱擘影城將暫時營業至111年2月15日止，期待未來能有全新面貌再與您見面。」未使用的團體電影優惠券，可於28日前到影城退款。

凱擘影城於2017年進駐台中市東區大魯閣新時代購物中心4樓，影城挑高10米，共有9個廳，連續2年遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，台中市之前已有華威影城及國賓忠孝影城歇業，沒想到去年10月台中市政府就在新時代凱擘影城舉辦2021國際動畫影展的放映與活動，如今也將暫停營業，東區目前僅剩秀泰影城。

對於新時代凱擘影城將暫停營業，大魯閣新時代購物中心表示，未來空間規劃因屬商業保密範圍，一切依影城及大樓業主公告為主，大魯閣新時代不便發表，但對未來新面貌樂觀看待，目前商場營運也均不受影響。

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大魯閣新時代指出，由於大魯閣新時代地處台中火車站旁，挾人潮匯集優勢，以往合作過的影城業者年度觀影人次皆有超過180萬的好成績，加上在大智路打通後及市府全力推動鐵道經濟的帶動下，東區人流與商機更是無限看好。

大魯閣新時代表示，近期商場還導入多個日系品牌，都是時下最新穎、網路話題討論度極高的品牌，商場對於未來影城的空間調整抱持樂觀期待。（編輯：卞金峰）1110208