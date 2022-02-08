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2022地方選舉4/39

力拚議員席次過半 民進黨高市黨部建議提名35人

2022/2/8 18:36
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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）2022年九合一選舉年底登場，民進黨高雄市黨部今天召開執行委員會議，建議提35名市議員參選人。黨部主委趙天麟說，將力拚議會席次過半以取議長大位，並助市長陳其邁打下更好基礎。

民進黨高雄市黨部今天召開執行委員會議，並於會後發布新聞稿表示，民進黨2018年市議員選舉提名37席，但是受到前市長韓國瑜的「韓流」影響，僅當選25席，也錯失議長大位。

趙天麟表示，近2年中央及地方政府攜手合作，高雄市招商引資有成，也得到多項重大建設挹注，在陳其邁亮眼的政績帶領下，民進黨有信心年底選戰會創佳績。

針對議會提名席次，民進黨高市黨部考量讓泛綠小黨也有當選席次，將依不同選區採保守、積極並用策略，要堅定取得議會主導權，並讓泛綠席次極大化，以利民進黨在高雄奠定更好的政治環境基礎，才有利高雄轉型、建設大邁進。

因此，民進黨高市黨部執委會做出提名35人的建議，並將提報中央黨部核定。趙天麟說，民進黨會記取2018年選舉挫敗教訓，今年底選務會更謹慎因應。

國民黨高市黨部主委許福明接受中央社記者訪問表示，經評估各選區空間，預計也會和民進黨一樣提名約35席。明天國民黨中常會將討論年底九合一選舉提名時程與辦法，市黨部會依照中央的選舉辦法來規劃初選，預計3月舉辦初選。

高雄市議會應選66席，目前民進黨25席，國民黨扣除已逝前議長許崑源有31席，另時代力量、親民黨、台聯各1席，無黨團結聯盟3席及無黨籍3席。（編輯：陳仁華）1110208

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