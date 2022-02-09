住處頂樓養蜂亂灑黃金雨又叮人 居民要求遷走蜂群

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化溪湖鎮弘農街有民眾在住處頂樓養蜂，蜜蜂排泄物不僅亂灑路邊停放的車輛上，有時也會叮人，20多戶居民忍無可忍簽連署書向養蜂戶抗議，對方同意16日前將蜂群遷走。

有民眾在臉書（Facebook）粉絲專頁「爆料公社」貼文指稱，彰化縣溪湖鎮弘農街有住戶在自家住處頂樓養蜂，蜜蜂排泄物常會四處亂灑，路邊停放的車輛常遭殃，車頂和車窗常需要清洗，住戶們有時還要小心提防被蜂叮咬。

當地里長代表住戶向養蜂戶詢問是否能改在他處養蜂，卻不得其門而入；住戶認為，養蜂雖不違法，但養蜂戶行為已損害他人財產及人身安全，也造成環境污染。

家住養蜂戶附近的20多戶居民忍無可忍，6日晚上一起簽下連署書，並將連署書交給對方，要求停止在住處頂樓養蜂的行為。

彰化溪湖鎮汴頭里長楊登棠今天接受媒體聯訪時說，蜜蜂排泄物亂灑及蜂群叮咬人問題，已困擾居民很長時間，居民簽連署書表達不滿，養蜂戶也承諾在10天內將蜜蜂遷移到他處，目前只能靜待養蜂人家遵守承諾。（編輯：陳仁華）1110209