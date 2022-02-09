更多編輯台推薦新聞：
明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事
兩岸

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
娛樂

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國單日確診不到一週翻倍恐壓垮照護體系 放棄清零防疫策略
首頁 / 地方

住處頂樓養蜂亂灑黃金雨又叮人 居民要求遷走蜂群

2022/2/9 18:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化溪湖鎮弘農街有民眾在住處頂樓養蜂，蜜蜂排泄物不僅亂灑路邊停放的車輛上，有時也會叮人，20多戶居民忍無可忍簽連署書向養蜂戶抗議，對方同意16日前將蜂群遷走。

有民眾在臉書（Facebook）粉絲專頁「爆料公社」貼文指稱，彰化縣溪湖鎮弘農街有住戶在自家住處頂樓養蜂，蜜蜂排泄物常會四處亂灑，路邊停放的車輛常遭殃，車頂和車窗常需要清洗，住戶們有時還要小心提防被蜂叮咬。

當地里長代表住戶向養蜂戶詢問是否能改在他處養蜂，卻不得其門而入；住戶認為，養蜂雖不違法，但養蜂戶行為已損害他人財產及人身安全，也造成環境污染。

家住養蜂戶附近的20多戶居民忍無可忍，6日晚上一起簽下連署書，並將連署書交給對方，要求停止在住處頂樓養蜂的行為。

彰化溪湖鎮汴頭里長楊登棠今天接受媒體聯訪時說，蜜蜂排泄物亂灑及蜂群叮咬人問題，已困擾居民很長時間，居民簽連署書表達不滿，養蜂戶也承諾在10天內將蜜蜂遷移到他處，目前只能靜待養蜂人家遵守承諾。（編輯：陳仁華）1110209

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族