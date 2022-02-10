桃園市用運動做外交 打造運動性平的友善城市

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桃園市政府、美國在台協會（AIT）及社團法人台灣女子運動體育協會10日共同主辦「用運動做外交：讓桃園市成為亞太運動性平先驅基地」計畫宣示記者會，出席的各國代表也共同簽署這項計畫。（桃園市政府體育局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月10日

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）美國在台協會處長孫曉雅出席「用運動做外交」記者會表示，台灣在很多方面都是全世界推展人權先鋒。桃園市長鄭文燦則期盼將運動中的性平教育從桃園扎根台灣，再推及亞太地區。

桃園市政府今天與美國在台協會（AIT）及社團法人台灣女子運動體育協會共同主辦「用運動做外交：讓桃園市成為亞太運動性平先驅基地」計畫宣示記者會，鄭文燦也與出席的各國代表一同簽署這項計畫。

孫曉雅在致詞時透過翻譯表示，2022年6月是美國教育法修正案第9條立法50週年，這項具體里程碑的聯邦法條，打破了限制婦女和女孩在教育與運動領域充分發展的種種障礙。

孫曉雅說，她自己高中時是足球員，她的女兒高中時也是運動員，她見證美國過去50年來，在運動性平議題上取得的長足進展，她深信，運動不僅能持續推動性別平等，也是重要的平台，能藉此推動包容性、健康與福祉、衝突解決還有創業精神等目標。

孫曉雅指出，今天的活動反映了台灣與美國對於平等、包容和可及性的重視，也展現地方政府能如何透過制定有創意的政策推動共享價值，感謝鄭文燦致力推動運動中的性別平等，讓桃園成為一個歡迎新移民的地方。台灣在許多方面都是全世界推展人權的先鋒，地方層級的努力則能協助進一步增進彼此的目標。

孫曉雅表示，這項計畫是由全球運動導師計畫 （GSMP，Global Sports Mentoring Program）參與者女體協會理事長劉柏君及常務理事曾郁嫻發起，並與AIT及桃園市合作，分別在他們專業領域的棒球以及籃球上推動性別平等，使得台灣對婦女和女孩來說，無論在運動或日常生活裡，都變成了一個更好的地方。

孫曉雅也讚揚桃園市主動將劉柏君和曾郁嫻所製作關於推動運動性平的教學以及訓練材料翻譯成7種語言，額外的用心也顯示市府致力使桃園成為一個歡迎新住民的城市。

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最後孫曉雅更親自用中文說，她已經學了國語好幾年，但還有很多繁體字不認得，所以她可以保證，這些翻譯對於新住民來說真的非常重要。

桃園市長鄭文燦會後接受媒體聯訪，他表示，市府希望透過運動達成更多美好價值，性別平等非常重要，希望能推動更多女子運動，並在學校、社區以及各運動領域推動落實性別平權，市府也製作教材，翻譯成英文、日文、韓文、越南文、印尼文、泰文及菲律賓語 7國語言。（編輯：張銘坤）1110210