百大青農捐太魯閣高山蔬菜 支持門諾送餐服務

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花蓮門諾基金會11日指出，曾獲百大青農的張羽廷在太魯閣國家公園內西寶台地經營禾羽有機農場，110年主動捐贈百顆高麗菜，今年又再度捐出高山蔬菜，為長者們加菜。（門諾基金會提供）中央社記者張祈傳真 111年2月11日

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）門諾基金會推出送餐服務逾20年，每天服務超過550名長者。門諾基金會今天表示，曾獲百大青農的張羽廷連續2年捐贈高山有機蔬菜，為長者加菜。

門諾基金會今天發布新聞稿指出，基金會推出送餐服務逾20年，張羽廷在太魯閣國家公園內的西寶台地經營禾羽有機農場，去年主動捐贈百顆高麗菜，今年再度捐出高山蔬菜，為長者加菜。

門諾基金會表示，張羽廷與家人共同務農，農場在海拔950公尺，鄰近西寶國小，原本部落只種植有機高麗菜，他返鄉後到農改場上課，帶領家人及附近農戶轉型，進行輪作，種植綠肥，重新恢復地力，引導部落種植番茄、大黃瓜等輪作蔬菜。

張羽廷去年捐贈百顆高麗菜，門諾基金會指出，張羽廷平時下山運送蔬果，常看到門諾基金會送餐車或長照巴士在路上奔馳，看到機構認真投入第一線服務，相信捐贈的物資都能運用到需要幫助的長輩身上，選擇繼續捐贈蔬菜。

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門諾基金會表示，禾羽有機農場產出的蔬果品質好，不只與知名企業契作，近期也通過評選進入知名量販通路，上架到全國各地，這批捐贈蔬菜將陸續運送至基金會各個工作站。

門諾基金會指出，送餐車每天服務550名至600名長者，除接受民眾愛心捐款，近年國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化快速，收到不少口罩、酒精，也歡迎民眾捐贈民生物資。（編輯：戴光育）1110211