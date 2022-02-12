金門元宵燈節 打造動感水舞聲光秀

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金門元宵燈節15日將在金城鎮莒光公園絢麗登場，文化局表示，因應COVID-19疫情，金門元宵燈節從2021年開始，不僅將會場移師戶外舉行，更打破以生肖為主燈的慣例，將金門在地元素融入聲光裝置設計。中央社記者黃慧敏攝 111年2月12日

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣文化局表示，金門元宵燈節15日將在金城鎮莒光公園絢麗登場，結合動感水舞及創新科技燈藝，打造燦爛奪目「舞夜星光」，還有5公尺高、呆萌的充氣水獺，療癒人心。

文化局發布新聞表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，金門元宵燈節從2021年開始，不僅將會場移師戶外舉行，更打破以生肖為主燈的慣例，將金門在地元素融入聲光裝置設計，平衡傳統與創新，去年雙鯉湖燈節的鸕鶿主燈倒影，即是金門光之美學的極佳演繹。

文化指出，今年度更大膽嘗試引進動感水舞聲光秀，在春節期間預熱演出，繽紛奔放的燈光音樂呈現出春季百花齊放，與大地復甦的蓬勃意象，為新的一年帶來喜氣吉祥的好兆頭，也讓莒光公園成為金門夜間新亮點。

文化局長許績鑫表示，今年的燈節有別於以往，在莒光湖湖岸，5公尺高的巨大水獺在草地上嬉戲，魔幻呆萌的模樣療癒大家的心；還有未來感十足的九大行星互動燈組，擊鼓發光的生命樹燈組，以及星光流彩般的草地燈海，另有驚喜彩蛋的創意節點燈飾，歡迎民眾在元宵節期間闔家到莒光公園遊賞唯美浪漫的湖畔藝術饗宴。

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許績鑫說，在疫情無虞下，金門元宵燈節將於15日下午6時30分開幕，莒光公園將舉行點燈儀式及猜燈謎活動，現場也將發放民眾限量紀念小物。除草地上夢幻燈組展示，莒光湖水舞表演，點燈當晚更加碼3分鐘煙火秀，水陸空同綻放光芒。

民眾可於15日至28日每晚6時到10時散步金城鎮莒光公園，欣賞湖畔燈景及每半小時展演的動感水舞聲光秀。文化局提醒民眾，賞燈仍要做好防疫措施，配合實名制、佩戴口罩，並保持社交安全距離。（編輯：陳政偉）1110212

金門元宵燈節將於15日在金城鎮莒光公園絢麗登場，結合動感水舞及創新科技燈藝，打造燦爛奪目「舞夜星光」。中央社記者黃慧敏攝 111年2月12日