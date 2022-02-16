南投首案社會住宅選址埔里鎮 260戶附托嬰中心

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國家住宅及都市更新中心在埔里鎮興辦南投縣首案社會住宅，16日辦理施工前說明會，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左起）、內政部政務次長花敬群等人出席。（行政院中服中心提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年2月16日

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣首案社會住宅「公誠安居」今年將動土，基地位於埔里鎮公誠路，規劃地上10樓、地下2樓共約260戶，附屬設施規劃托嬰中心、半戶外活動廣場，完工驗收後最快2026年申租。

國家住宅及都市更新中心在埔里鎮興辦南投縣首案社會住宅，今天辦理施工前說明會，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、內政部政務次長花敬群、民進黨立法委員羅美玲、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆等人出席，並對環境設施、申請方式及資格等提出建議。

蔡培慧致詞說，她擔任立委期間至今，花很多時間跟青年、鄉親討論南投願景，盼透過各項施政到位促進青年回鄉打拚，經與內政部、鎮長廖志城多次討論在南投縣興建社會住宅可能性，非常感謝台糖提供土地，未來包含南投市、竹山鎮、草屯鎮等社宅案都在洽詢中。

花敬群表示，總統蔡英文積極推動社宅及都更政策，時任立法委員的蔡培慧也很重視居住正義，強調要讓青年及有需要民眾安居樂業，修法過程也十分支持，國家住都中心興辦社會住宅「只租不售」，以幫助剛進社會的年輕家庭，為城市注入新活水。

羅美玲向與會鄉親說，她在國會質詢住宅法修法，支持社宅提高弱勢比例讓更多相對弱勢、有需要的人居住，避免繼續遭租屋市場歧視，讓租不起且租不到的弱勢者都能獲安定居所，更確實保障居住權。

廖志城說，很榮幸南投縣首案社宅選址埔里鎮，有望在2026年提供縣民申租，埔里鎮有南投縣唯一國立大學，盼藉此吸引更多畢業生留在埔里；劉啟帆表示，魚池鄉是南投觀光飯店產業最發達的鄉鎮，有許多外地或返鄉定居就業人口，盼為魚池鄉爭取興辦社會住宅。

根據國家住都中心資料，「公誠安居」社會住宅基地位於南投縣埔里鎮，公誠路、德一街與德二街所夾街廓，南側為埔里酒廠，土地使用分區為住宅區，基地面積5280平方公尺，興建2棟地下2層、地上10層樓，規劃總戶數約260戶、汽車位約118格，周邊生活機能完善，同時設置托嬰中心服務社宅住戶及周邊居民，預計今年第3季動土。（編輯：謝雅竹）1110216