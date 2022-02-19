東石高中棒球隊台中出賽苦無住處 前市議員協助

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（中央社記者蘇木春台中19日電）高中硬式木棒棒球聯賽分組賽，今天在台中舊正棒球場舉行，賽前嘉義東石高中棒球隊苦無住宿地點，經前台中市議員張芬郁協助，昨晚順利入住立法院議政園區議蘆會館。

張芬郁辦公室今天發布新聞稿表示，110年度高中棒球運動聯賽硬式木棒組全國賽16強分組賽，今天在霧峰舊正棒球場舉行，東石高中在今、明2天，須進行3場比賽。

張芬郁表示，日前球隊教練透過台中友人輾轉請託，希望尋找球場附近的香客大樓住宿；因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，寺廟住宿不開放，她聯繫台中市霧峰區農會總幹事黃景建協助，在球隊預算內入住議蘆會館。

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張芬郁說，6年前她於議員任內多方奔走，尋獲位在霧峰區的農業試驗所土地，協商撥用設置棒球場，但土地已與台中市霧峰區農會簽訂租賃契約，她再與農會洽商，黃景建認同棒球場必要性放棄承租權，經體育署補助經費與中市府配合款，才有今天的舊正棒球場。

今天上午張芬郁前往球場關心賽事為球員們加油，也關切球場設施。她表示，目前積極投入下屆市議員參選，未來會繼續推動棒球運動，爭取設置簡易球場的可能，讓運動環境與設施更完善。（編輯：郭諭儒）1110219