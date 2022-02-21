中捷市政府站迎接第70萬名乘客 女大生成幸運兒

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台中捷運綠線市政府站21日晚間6時57分迎來第70萬名乘客，中捷公司董事長林志盈（左）致贈幸運兒江姓女大生（右）90天無限次搭乘中捷紀念卡及最新周邊商品。（中捷提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中捷運綠線市政府站今晚迎來第70萬名乘客，是就讀弘光科技大學的江姓女大生，這名幸運兒獲得中捷董事長林志盈致贈90天無限次搭乘中捷紀念卡及最新周邊商品。

中捷公司表示，中捷綠線全線總運量在4日衝破500萬大關後，截至20日總運量達548萬5625人次，其中第2大站的市政府站，累計運量在今晚6時57分達到70萬人次。

中捷公司董事長林志盈傍晚就前往市政府站迎接第70萬名乘客的誕生，終於在6時57分出現，這名幸運成為市政府站第70萬名乘客的江姓女大生，感到意外驚喜。

林志盈也隨即送給女大生90天無限次搭乘的紀念卡及最新周邊商品。另外，與第70萬名幸運兒搭乘同列車且在市政府站出站的旅客，也獲贈造型可愛的動漫組裝收納盒。

女大生在現場表示，每週搭乘1次捷運綠線，乘車感覺舒適、平穩，期待捷運藍線能夠盡速興建，就能全程搭捷運到學校。

林志盈指出，希望江姓女大生未來多搭乘中捷，4月25日是捷運綠線通車滿1週年，中捷公司將舉辦一系列活動，感謝乘客一路以來的支持。（編輯：陳仁華）1110221