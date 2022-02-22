新竹市消防局獲贈影像式喉頭鏡 救護能量升級

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新竹市消防局22日接受民間團體捐贈10組「影像式喉頭鏡」，將配置於救護車，提升救護人員插管成功率，讓竹市救護能量再升級。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月22日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市消防局今天接受民間團體捐贈10組「影像式喉頭鏡」，將配置於救護車，可搭配異物夾使用，排除病患呼吸道梗塞的異物，提升救護人員插管成功率。

新竹市消防局發布新聞稿指出，祥鈺國際同濟會今天捐贈「影像式喉頭鏡」10組給新竹市消防局，由竹市消防局長李世恭代表接受捐贈，並致贈感謝狀，以表彰熱心公益之善舉。

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李世恭於新聞稿中表示，這些影像式喉頭鏡將配置在第一線救護車上，可提升插管成功率，到院前即可完成高救術，更能降低救護人員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染風險，讓竹市救護能量再升級。

李世恭表示，新竹市長林智堅重視消防同仁的應勤裝備及個人防護，疫情期間指示提升救護出勤防護裝備，今年也全面汰換同仁及鳳凰志工救護外套計340套，讓同仁在天冷的氣候下能有更溫暖的保護。（編輯：李錫璋）1110222