新竹縣總圖書館動土 預計2024啟用將有50萬藏書

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣立總圖書館今天舉行動土儀式，縣長楊文科出席表示，規畫有50萬冊藏書量，預計在2024年啟用，將成為竹縣文化建設新指標。

楊文科說，總圖規畫有50萬冊藏書量，也因竹縣人口結構，將大量採購兒童、青少年和教育相關書籍，提供民眾優質閱讀場域。

新竹縣文化局長李安妤說，總圖基地位置臨自強三路及東興圳水岸綠地，將興建地下2層、地上4層的建築物，預計工期為750日曆天，於2024年底完工啟用。

李安妤表示，建築物設計理念結合人文及環境特色，並連結周邊東興圳公園綠帶。未來，將結合公共藝術設置，為建築妝點藝術氛圍。

新竹縣政府提供新聞資料指出，新竹縣立總圖書館獲教育部核定補助新台幣約2.8億元，縣府加碼自籌款約5.9億元，合計8.7億餘元。

縣府表示，新建工程案在3次工程發包流標後，因而進行工程經費逐項檢討，以符合近期物價，並同步調整工期，在調整全案預算後，順利完成招標。（編輯：李錫璋）1110222