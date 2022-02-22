更多編輯台推薦新聞：
香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運預計2032年通車 路線圖、轉乘方式看這裡
生活

基隆捷運預計2032年通車 路線圖、轉乘方式看這裡

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新竹縣總圖書館動土 預計2024啟用將有50萬藏書

2022/2/22 15:37（2/22 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣立總圖書館22日舉行動土儀式，新竹縣長楊文科（左3）出席執鏟，並表示總圖預計2024年啟用，將提供民眾優質閱讀場域，成為竹縣文化建設新指標。中央社記者郭宣彣攝 111年2月22日
新竹縣立總圖書館22日舉行動土儀式，新竹縣長楊文科（左3）出席執鏟，並表示總圖預計2024年啟用，將提供民眾優質閱讀場域，成為竹縣文化建設新指標。中央社記者郭宣彣攝 111年2月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣立總圖書館今天舉行動土儀式，縣長楊文科出席表示，規畫有50萬冊藏書量，預計在2024年啟用，將成為竹縣文化建設新指標。

楊文科說，總圖規畫有50萬冊藏書量，也因竹縣人口結構，將大量採購兒童、青少年和教育相關書籍，提供民眾優質閱讀場域。

新竹縣文化局長李安妤說，總圖基地位置臨自強三路及東興圳水岸綠地，將興建地下2層、地上4層的建築物，預計工期為750日曆天，於2024年底完工啟用。

李安妤表示，建築物設計理念結合人文及環境特色，並連結周邊東興圳公園綠帶。未來，將結合公共藝術設置，為建築妝點藝術氛圍。

新竹縣政府提供新聞資料指出，新竹縣立總圖書館獲教育部核定補助新台幣約2.8億元，縣府加碼自籌款約5.9億元，合計8.7億餘元。

縣府表示，新建工程案在3次工程發包流標後，因而進行工程經費逐項檢討，以符合近期物價，並同步調整工期，在調整全案預算後，順利完成招標。（編輯：李錫璋）1110222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族