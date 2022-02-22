金門推酒後代駕服務 千元起跳

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金門縣警局22日表示，為遏止酒駕行為，道路交通管理處罰條例日前修正公布，加重酒駕處罰，警方也持續加強攔查。此外，金門監理站已洽中榮計程車客運行提供酒後代駕服務，服務費用依時段不同。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年2月22日

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣警察局今天指出，金門監理站已洽中榮計程車客運行提供酒後代駕服務，費用依時段不同，在新台幣1000到1500元間，以杜絕酒駕情況發生。

金門縣警察局發布新聞表示，為遏止酒駕行為，道路交通管理處罰條例已於1月28日修正公布，加重對酒後駕車的處罰，明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，並加重同行者連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰。

縣警局指出，金門縣政府因此推廣民眾若飲酒後可使用酒後代駕服務，酒後代駕是由計程車駕駛前往民眾所在地點代為開車，將民眾及愛車安全送達目的地。

縣警局表示，中榮計程車客運行提供的酒後代駕服務，費用為清晨6時至晚上10時59分，每趟次1000元；晚上11時至隔天上午5時59分，每趟次1500元。服務電話為0935-518215。

縣警局呼籲飲酒場所業者，若發現顧客飲酒後仍要駕車，應主動提醒，協助提供代駕資訊或代叫計程車服務，以杜絕酒駕情形發生，共同為交通安全盡分心力。（編輯：戴光育）1110222