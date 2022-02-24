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外籍女進口東南亞藥品販售 誤觸藥事法挨罰3萬

2022/2/24 12:52（2/24 13:46 更新）
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高雄一間東南亞雜貨店越籍阮姓女子因忙顧小孩，請來台探視的潘姓母親顧店，更因潘母需求販賣家鄉藥品。高雄市專勤隊幹員（右）前去訪查，阮女（左）經說明藥品項目，才知道在台擅自賣藥是違法行為；遭依藥事法開罰新台幣3萬元。（高市專勤隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月24日
高雄一間東南亞雜貨店越籍阮姓女子因忙顧小孩，請來台探視的潘姓母親顧店，更因潘母需求販賣家鄉藥品。高雄市專勤隊幹員（右）前去訪查，阮女（左）經說明藥品項目，才知道在台擅自賣藥是違法行為；遭依藥事法開罰新台幣3萬元。（高市專勤隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月24日
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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄某東南亞雜貨店越籍阮姓女子因忙顧小孩，請來台探視的潘姓母親顧店，更因潘母需求販賣家鄉藥品，不料誤觸法網遭依藥事法開罰3萬元，勞工局也將依違反就服法斟酌裁罰。

內政部移民署高雄市專勤隊今天上午發布新聞稿指出，日前接獲線報林園區某東南亞商品雜貨店有外來人口非法工作，1月底經派員訪查查獲50歲潘姓越南籍外僑從事結帳、收銀及分裝蔬菜等顧店工作，手腳俐落，幹員更發現店內貨架陳列多款東南亞藥品，全案經蒐證後移請權責單位裁處。

高市專勤隊調查，民國107年嫁來台開設東南亞雜貨店的28歲越南籍阮女，因近來忙於照顧小孩無暇顧店，所以才請1年多前來台探視的潘母幫忙顧店。加上媽媽習慣用家鄉成藥，所以才突發奇想上網批貨購買家鄉較有名的幾種藥品陳列販售，包括眼藥水、痠痛藥膏及越南著名的「七彩止癢藥」，不料因此誤觸法網。

阮女向高市專勤隊表示，店內原本只有販賣糖果、泡麵、乾貨等雜貨商品，但因媽媽來台探望有家鄉藥膏及藥品需求，才上網批貨購買家鄉較有名氣的數種藥品陳列販售，且銷況頗佳。她不知道在台擅自賣藥是違法行為。母女倆被查獲後都非常後悔，表示「再也不敢了」。

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高市專勤隊指出，全案依違反藥事法移請市府衛生局，2月15日已裁罰3萬元行政罰鍰，最高可開罰200萬元；至於潘婦違法工作違反就業服務法部分，也移請勞工局裁罰，最低可裁罰15萬元罰鍰。

高市專勤隊隊長趙志成表示，依國內藥事法規定，民眾未經核准不得擅自販售成藥，更不可網購輸入未經核准且沒有主管機關查驗登記藥品，否則恐面臨3萬元以上，200萬元以下罰鍰。新住民朋友若有家人或同鄉來台探親，也不可安排在自己經營的店面提供勞務工作，如經查獲將依違反就業服務法移請地方政府勞工局裁罰。（編輯：黃世雅）1110224

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