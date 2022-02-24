新北鶯歌區16路段路邊汽車停車位 3/1起收費

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新北市交通局24日表示，因應鶯歌區人口逐年成長，鶯歌路、鳳鳴路等16條路段、共計866格路邊汽車停車位，自3月1日起收費管理。（新北市政府交通局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月24日

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）新北市交通局今天表示，因應鶯歌區人口逐年成長，鶯歌路、鳳鳴路等16條路段、866格路邊汽車停車位，自3月1日起收費管理，杜絕公有路邊停車格淪為私人停車位，維護停車秩序。

新北市政府交通局發布新聞稿指出，鶯歌區自3月1日起路邊停車格收費路段，包括龍三路、龍五路、鶯歌路、鳳一路、鳳三路、鳳七路、鳳福路、鳳鳴路、二橋街、公園街、光照街、高職南街、高職西街、高職東街、高職東街19巷、中正三路福德巷等16條路段，共計866格。

收費時間為週一至週五上午7時至下午6時，採計次收費（4小時開單1次），小型車每次新台幣30元，大型車每次60元。

交通局表示，停車收費除有專人按時巡查，如遇無牌或廢棄車輛，均立即通報環保局或監理機關處理，避免車輛長期占用，提供市民公平分享使用，同時改善停車秩序及環境髒亂等問題。（編輯：李錫璋）1110224