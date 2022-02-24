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雲縣農民訴求依各種雞蛋生產成本 訂不同凍漲價格

2022/2/24 14:36（2/24 14:51 更新）
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雲林縣斗六市蛋雞產銷班第一班募集2300台斤、約2萬顆雞蛋，24日上午在縣府親民廣場舉辦「雲蛋圓滿、蛋到福氣到」雲林優質雞蛋回饋義賣，盼在缺蛋時期回饋在地鄉親，吸引大批民眾到場購買。中央社記者蔡智明攝 111年2月24日
雲林縣斗六市蛋雞產銷班第一班募集2300台斤、約2萬顆雞蛋，24日上午在縣府親民廣場舉辦「雲蛋圓滿、蛋到福氣到」雲林優質雞蛋回饋義賣，盼在缺蛋時期回饋在地鄉親，吸引大批民眾到場購買。中央社記者蔡智明攝 111年2月24日
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（中央社記者蔡智明雲林縣24日電）雲林縣蛋農在缺蛋時期，募集2300台斤雞蛋今天在縣府義賣，並提出訴求希望政府凍漲雞蛋價格時，能依各類雞蛋的生產成本訂出不同蛋價，保障蛋農權益。

雲林縣斗六市蛋雞產銷班第一班募集2300台斤、約2萬顆雞蛋，今天上午在雲林縣政府親民廣場舉辦「雲蛋圓滿、蛋到福氣到」雲林優質雞蛋回饋義賣，在缺蛋時期，回饋在地鄉親。雲林縣長張麗善、農業處長吳芳銘都到場幫忙。

雲林蛋農也藉此機會提出訴求。斗六市蛋雞產銷班第一班副班長張家銘接受媒體聯訪表示，希望政府凍漲雞蛋產地價格時，不要所有的蛋都是一樣價格，能依各類雞蛋的生產成本訂定不同蛋價，保障蛋農權益。

張家銘說，像白殼、紅殼與土雞蛋，生產的成本都不一樣，價格一樣，就不合理。

張麗善告訴中央社記者，今天義賣雞蛋每盒10顆40元低於市價至少10元，民眾聞訊紛來排隊搶購，上午11時開賣，不到12時就賣光了。義賣所得將捐給社會處關懷弱勢。

吳芳銘指出，這波寒流會造成雞的下蛋率下降，預估國內的蛋荒要到4月才能解除。（編輯：陳仁華）1110224

雲林縣斗六市蛋雞產銷班第一班募集2300台斤、約2萬顆雞蛋，24日在雲林縣政府親民廣場舉辦義賣活動，雲林縣長張麗善（中）、農業處長吳芳銘（左）都到場幫忙。中央社記者蔡智明攝 111年2月24日
雲林縣斗六市蛋雞產銷班第一班募集2300台斤、約2萬顆雞蛋，24日在雲林縣政府親民廣場舉辦義賣活動，雲林縣長張麗善（中）、農業處長吳芳銘（左）都到場幫忙。中央社記者蔡智明攝 111年2月24日
雲林縣斗六市蛋雞產銷班第一班在缺蛋時期募集2300台斤雞蛋，24日舉辦回饋義賣活動，民眾聞訊紛來排隊搶購，上午11時開賣，不到12時就銷售一空。義賣所得將捐給社會處關懷弱勢。中央社記者蔡智明攝 111年2月24日
雲林縣斗六市蛋雞產銷班第一班在缺蛋時期募集2300台斤雞蛋，24日舉辦回饋義賣活動，民眾聞訊紛來排隊搶購，上午11時開賣，不到12時就銷售一空。義賣所得將捐給社會處關懷弱勢。中央社記者蔡智明攝 111年2月24日
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