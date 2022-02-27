新北浮洲橋下道路優化7月完工 紓交通壅塞

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新北市長侯友宜（中）27日視察預定7月完工的浮洲橋下道路優化工程，盼配合台65線增設浮洲南北向匝道工程後，能改善浮洲地區交通壅塞問題。中央社記者王鴻國攝 111年2月27日

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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市政府配合台65線增設浮洲南北向匝道工程明年6月完工，先行施作浮洲橋下道路優化工程，預定今年7月就可完工，工務局長詹榮鋒表示，將可改善浮洲地區交通壅塞問題。

新北市長侯友宜今天視察浮洲橋下道路優化工程，詹榮鋒表示，板橋浮洲合宜住宅完工後，湧入大量人潮入住，也使得浮洲地區交通壅塞問題日漸嚴重，因此，配合台65線增設北上、南下匝道工程，進行浮洲橋下道路優化工程，以有效疏導車流。

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侯友宜表示，道路優化工程進度已達83%，預定今年7月就可完工。台65線浮洲交流道增設北上、南下匝道工程，明年6月完工後就可以移轉7成來自樹林、新莊地區車流，將可有效紓解浮洲地區交通壅塞問題。

新工處簡報說明，「浮洲橋下橋市區道路動線優化工程」將把往板城路需迴轉動線截彎取直，讓板城路新設匝道通行更為順暢，台65線新增匝道未來通車後，板城路左、右岸車行動線調整為「配對單行」，使車流更順暢，也可改善華東街車流交織過多堵塞問題。（編輯：張銘坤）1110227