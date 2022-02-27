更多編輯台推薦新聞：
怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭
國際

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭

俄羅斯被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道
國際

俄羅斯被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭求救奏效 馬斯克啟動星鏈衛星供應網路
首頁 / 地方

新北浮洲橋下道路優化7月完工 紓交通壅塞

2022/2/27 11:39（2/27 12:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（中）27日視察預定7月完工的浮洲橋下道路優化工程，盼配合台65線增設浮洲南北向匝道工程後，能改善浮洲地區交通壅塞問題。中央社記者王鴻國攝 111年2月27日
新北市長侯友宜（中）27日視察預定7月完工的浮洲橋下道路優化工程，盼配合台65線增設浮洲南北向匝道工程後，能改善浮洲地區交通壅塞問題。中央社記者王鴻國攝 111年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市政府配合台65線增設浮洲南北向匝道工程明年6月完工，先行施作浮洲橋下道路優化工程，預定今年7月就可完工，工務局長詹榮鋒表示，將可改善浮洲地區交通壅塞問題。

新北市長侯友宜今天視察浮洲橋下道路優化工程，詹榮鋒表示，板橋浮洲合宜住宅完工後，湧入大量人潮入住，也使得浮洲地區交通壅塞問題日漸嚴重，因此，配合台65線增設北上、南下匝道工程，進行浮洲橋下道路優化工程，以有效疏導車流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

侯友宜表示，道路優化工程進度已達83%，預定今年7月就可完工。台65線浮洲交流道增設北上、南下匝道工程，明年6月完工後就可以移轉7成來自樹林、新莊地區車流，將可有效紓解浮洲地區交通壅塞問題。

新工處簡報說明，「浮洲橋下橋市區道路動線優化工程」將把往板城路需迴轉動線截彎取直，讓板城路新設匝道通行更為順暢，台65線新增匝道未來通車後，板城路左、右岸車行動線調整為「配對單行」，使車流更順暢，也可改善華東街車流交織過多堵塞問題。（編輯：張銘坤）1110227

新北市政府配合台65線增設浮洲南北向匝道工程明年6月完工，先行施作浮洲橋下道路優化工程，市長侯友宜（前左2）27日前往視察表示，道路優化工程進度已達83%，預定今年7月就可完工。中央社記者王鴻國攝 111年2月27日
新北市政府配合台65線增設浮洲南北向匝道工程明年6月完工，先行施作浮洲橋下道路優化工程，市長侯友宜（前左2）27日前往視察表示，道路優化工程進度已達83%，預定今年7月就可完工。中央社記者王鴻國攝 111年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族