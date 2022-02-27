高雄輕軌遭汽車擦撞 車頭受損恐求償百萬

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高雄輕軌列車27日中午行駛途中遭汽車擦撞，所幸無人受傷，已恢復正常營運，這也是今年第6起輕軌遭汽機車擦撞事故。（高捷公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄輕軌列車中午行駛途中遭汽車擦撞，所幸無人受傷，已恢復正常營運。高捷公司表示，初步判斷為汽車未遵守交通號誌燈號違規右轉，輕軌車頭有損傷，後續確定肇責後將求償，新品更換連工帶料恐破百萬元。

高雄輕軌今天中午12時43分，從C7軟體園區站下行往C6經貿園區站途中遭汽車擦撞，司機員緊急停車，車上乘客及汽車駕駛均無受傷。車上旅客清車後，步行前往下一站月台或自行使用其他交通工具離開。

警方到場鑑識完畢後，下午1時8分，事故列車回廠進一步檢修，評估詳細受損狀況，正線恢復正常營運。高雄捷運公司事後發布新聞稿表示，此次事故初步判斷為汽車未遵守交通號誌燈號違規右轉，輕軌列車前方車頭有局部損傷。

高捷公司表示，目前初步估計，受損飾板共4片，如採新品更換，連工帶料可能需新台幣破百萬元，後續如警方確定肇事責任為汽車違規，高捷公司將會進行求償。

高雄輕軌屢遭汽機車擦撞，據高捷公司統計，今天的事故已是今年第6起事故，多因汽機車未遵守交通規則釀禍。

高雄市捷運局與高捷公司呼籲用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，勿違規搶快，以免發生事故，否則不但有損害賠償問題、交通違規罰款外，視情節狀況也可能以公共危險罪論處。（編輯：陳仁華）1110227