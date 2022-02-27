澎湖大米包龜 分送警察呷平安

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澎湖元宵節乞龜活動，今年龍門觀音宮最大2萬5000斤米包龜，再度由澎湖旅外企業家呂瑞進（中）乞得，平安米將全數分送給弱勢單位與鄉親。（澎湖警局提供）中央社 111年2月27日

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（中央社澎湖縣27日電）澎湖元宵節乞龜活動，今年龍門觀音宮最大2萬5000斤米包龜，再度由澎湖旅外企業家呂瑞進乞得，今天龜化，平安米全數分送給弱勢單位與鄉親，其中捐贈100包白米給澎湖縣警局，祈每名警察都能平平安安，維護地方治安。

澎湖地區今年元宵乞龜活動中，今年湖西鄉龍門村觀音宮2萬5000斤的大米包龜，再度掄元最大隻，很幸運在3天乞龜活動中，再度由澎湖旅外企業家呂瑞進乞得。

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觀音宮主委洪瑞達表示，重2萬5000斤的米包龜，今天進行龜化，大米龜得主呂瑞進特別提供100包白米，贈送給澎湖縣警察局再轉送至各離島派出所等單位，由副局長戴能振代表受贈，其餘白米全數交由湖西鄉長吳政杰等人來分送給弱勢團體、低收與在地鄉親，一起呷平安。

呂瑞進感念澎湖縣警局所有警察，尤其是在派駐在離島的警察，如同土地公一樣，守護著地方與民眾，希望藉著大米龜來庇佑平安。他今年奉還2萬5000斤，元宵乞龜原本要把機會讓給其他人士來擲筊，最後還是以5聖杯連莊，明年將增加6000斤，大米包龜將突破3萬斤，可望再蟬聯最大一隻，同時並將大米包龜裝飾更加壯觀。（編輯：黃世雅）1110227