糙齒海豚擱淺芳苑永興泊地 海巡送搶救站挽一命

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海巡署中部分署芳苑安檢所27日獲報，在彰化芳苑永興泊地發現1隻擱淺的糙齒海豚，海巡人員安排救援車，將海豚載運到台南成大四草鯨豚搶救站救治，即時救回海豚性命。（海巡署中部分署提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月28日

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）海巡署芳苑安檢所昨天下午接獲通報，在彰化芳苑永興泊地發現1隻擱淺的糙齒海豚。海巡人員安排救援車，經過5小時搶救將受傷海豚載往成大鯨豚中心四草搶救站搶回一命。

海巡署中部分署第3岸巡隊今天發布新聞稿指出，第3岸巡隊芳苑安檢所昨天下午4接獲漁民通報，永興泊地有1隻擱淺鯨豚。芳苑所長李奕駿派員前往現場，發現鯨豚長約2.6公尺、寬約1公尺。

李奕駿接受媒體表示表示，由於鯨豚體積龐大，因此通知中華鯨豚協會、海洋保育署第4工作站，以及成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心人員到場協助處理。鯨豚協會人員判定擱淺的鯨豚為糙齒海豚，身上有多處疑似大型掠食動物咬傷的齒痕及曬傷。

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李奕駿指出，現場除幫海豚進行呼吸測量及體表保濕外，委託成功大學人員駕駛大型專業鯨豚救援車趕到現場，花了約5小時才將海豚送上車，載運到台南成大四草鯨豚搶救站救治，即時救回海豚性命。

永興泊地位在彰化縣芳苑鄉永興村海堤外，退潮時為泥灘地，村民也在此架設蚵架養蚵。至於糙齒海豚，依海保署網站資料，身體背側有明顯深黑色紋路，體側淺灰色，腹部灰白色，胸鰭寬大成槳狀，成年海豚最大體長為2.6公尺，體重約160公斤。台灣海域目前僅在新竹至台中海域，及花蓮有目擊紀錄，但北海岸、西部與南部有多次活體擱淺或迷航事件發生。（編輯：孫承武）1110228