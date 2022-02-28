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屏東熱博破120萬人次 潘孟安裝扮胡迪現身

2022/2/28 18:20（2/28 19:16 更新）
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屏東熱帶農業博覽會28日閉幕，37天的展期中，入園人次突破120萬人次，屏東縣長潘孟安（前中）打扮成電影「玩具總動員」的角色胡迪，為今年熱博畫下句點。中央社記者李卉婷攝 111年2月28日
屏東熱帶農業博覽會28日閉幕，37天的展期中，入園人次突破120萬人次，屏東縣長潘孟安（前中）打扮成電影「玩具總動員」的角色胡迪，為今年熱博畫下句點。中央社記者李卉婷攝 111年2月28日
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）為期37天的屏東熱帶農業博覽會在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫控管下，入園數仍破120萬人次，屏東縣長潘孟安打扮成電影「玩具總動員」角色胡迪，為今年熱博畫下句點。

熱博今天閉幕，潘孟安打扮成胡迪，乘坐載滿農作物的新型農機進場。潘孟安接受媒體聯訪表示，自2015年屏東首辦稻田彩繪造成轟動，隔年擴大為「屏東熱帶農業博覽會」，集結屏東農、林、漁，成為最夯旅遊景點，展現屏東農民生命力。

潘孟安說，熱博閉幕後，園區內屏東物產館將重新修繕，未來將以「道之驛」型態，同時也是農業大學的基地，裝修完畢產業進駐後，6月重新開幕。

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「道之驛」指日本設立於一般國道、公路等交通要道，提供旅客休憩驛站，具備休憩、資訊傳遞及振興區域等功能，強調地方特色。

熱博今年取得台灣華特迪士尼股份有限公司圖像授權，將迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）及國家地理（National Geographic）等品牌中經典綠色角色，透過最吸睛彩繪稻田呈現，期間還邀屏東縣交響樂團演奏迪士尼經典曲目。（編輯：李明宗）1110228

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屏東熱帶農業博覽會開幕 潘孟安：看見農民生命力
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