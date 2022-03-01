雲林猴群拔菜欲闖民宅搶食 縣府派專人驅猴

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雲林縣林內鄉市區民宅近日遭猴群入侵，在電線上爬來爬去，還進到民宅拿食物，讓居民不堪其擾。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月1日

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（中央社記者蔡智明雲林縣1日電）雲林縣林內鄉民宅近日遭猴群入侵，今天約30隻台灣彌猴欲闖入住家搶食，居民拿棍棒和bb槍防猴。縣府農業處表示，民眾直接與猴群衝突恐會受傷，請撥1999專線由專業人士協助驅離。

當地張姓民眾告訴中央社記者，有30多隻猴子今天在猴王帶領下，出現林內鄉林南社區，在電線上爬來爬去，還進到民宅拿食物，民眾在庭院種的蔬果也都被拔光，居民希望有關單位快來協助處理。

張姓民眾說，用鞭炮或敲山震猴方式都無效，有人已拿出bb槍射猴，家戶也準備棍棒隨時要與猴子「拚輸贏」。

雲林縣農業處副處長蔡耿宇接受中央社記者訪問表示，遇到猴群侵擾不建議民眾自行驅趕，可能反遭猴群攻擊，請撥119或1999專線，專業人員就會到場協助。縣府從去年起將捕蜂捉蛇委由專業人員處理，今年再增加驅猴的項目。

蔡耿宇說，猴子屬野生動物，呼籲民眾遵守不接觸、不干擾、不餵食三原則。農業處會請專家研商，如何將猴群引回山裡。（編輯：卞金峰）1110301