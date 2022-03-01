屏東挖眼案後 屏衛生局推精神病人照護優化計畫

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）引發社會高度關注的屏東女超商店員遭挖眼案，屏東衛生局自去年10月起推動「疑似或社區精神病人照護優化計畫」，並針對高風險列管精神個案建立社區共訪機制，維護社會安全。

屏東縣政府衛生局副局長張秀君向中央社記者表示，統計至今年2月28日，屏東縣精神資訊照護管理系統列管人數共3449人。去年10月起，推動「疑似或社區精神病人照護優化計畫」，當社區出現疑似精神個案或不穩定的精神個案，藉由轉介精神醫療團隊共同協助前往評估及提供後續處置。

張秀君說，今年起，每月召開社區高風險個案網絡聯繫會議，針對高風險列管精神個案建立社區共訪機制，由保護性社工、村里長共同訪視，並要時則會會同警方，以維護社會安全，

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針對精神病人觸犯刑事案件，應如何處置？張秀君表示，司法先行，警政依現行犯移送地檢署由司法處置；若個案有緊急醫療需求，由矯正機關進行戒護送醫，必要時衛生局也可協助醫療入監，亦可由疑似或社區精神病人照護優化計畫入場處置。

另外，針對出監個案，則由地檢署在個案出監前3個月召開跨網絡轉銜會議，由衛政、社政、警政及勞政，共同依權責協助個案順利轉銜回歸社區。（編輯：黃世雅）1110301