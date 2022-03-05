援助烏克蘭 蔡其昌：善款已達2億元

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民進黨台中市北區市議員擬參選人陳俞融（前左4）5日在競選辦公室發起活動，製作「台中站出來，力挺烏克蘭」看板，以行動支持烏克蘭，包括民進黨立委林靜儀（前右3）等人都出席。中央社記者趙麗妍攝 111年3月5日

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）俄烏戰爭未停，民進黨台中市北區市議員擬參選人陳俞融今天發起Taichung Can Help!活動，立法院副院長蔡其昌到場響應，他表示，之前發起的Taiwan Can Help！善款已達新台幣2億元。

擬參選台中市北區市議員的陳俞融響應Taiwan Can Help！援助烏克蘭難民行動，今天在競選辦公室發起Taichung Can Help!活動，更製作「台中站出來，力挺烏克蘭」的看板，配藍、黃兩色代表烏克蘭國旗的氣球，以行動來支持烏克蘭。

立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、張廖萬堅、林靜儀、黃國書和何欣純出席。蔡其昌肯定陳俞融援助烏克蘭善的循環及行動。

蔡其昌表示，台灣人非常有善心，反對任何侵略行為，加上台灣人有能力，綜合這些條件，加上這麼多天來戰事並未和緩，難民持續增加，基於人道救援，他發起Taiwan Can Help！活動，現已由外交部接手。他說，短短兩天善款已達到2億元，可見到台灣人的善心。

蔡其昌說，Taiwan Can Help的意義，從疫情期間，台灣捐口罩給疫情嚴重的國家，當台灣需要疫苗時，許多國家就捐給台灣疫苗，這就是善的循環，他希望可以持續下去。

陳俞融表示，聲援烏克蘭的活動，希望讓烏克蘭的人民和世界上所有爭自由、爭民主的世界公民能看到，台灣人希望維護自由民主的決心，也絕對會和烏克蘭人民站在一起。（編輯：卞金峰）1110305