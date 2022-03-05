蘇治芬聲援烏克蘭 發起雲林北港遊行逾3百人參加

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（中央社記者黃國芳雲林縣5日電）民主進步黨籍立法委員蘇治芬發起、號召民眾參加今天下午雲林縣北港鎮「台灣站出來力挺烏克蘭」遊行，活動現場有超過300名民眾共同走上街頭，高喊反戰等口號，聲援烏克蘭。

雲林縣北港鎮「台灣站出來力挺烏克蘭」遊行，雲林縣多名鄉鎮首長、民意代表都站出來力挺，遊行隊伍沿途分送印有Stand with Ukraine（跟烏克蘭站在一起）字樣的口罩；參與者紛紛高舉標語，高喊著「力挺烏克蘭」及「反對戰爭」等口號。

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現場還有支持的民眾分送印有烏克蘭國旗顏色的棉花糖給大家；遊行隊伍中，也有許多年輕家長帶著小朋友一同參與，透過遊行告訴小孩子戰爭的可怕。

蘇治芬接受媒體訪問時表示，烏克蘭面對俄羅斯的侵略，受到戰火無情摧殘，烏克蘭民眾非常無辜，今天透過遊行活動，向大眾傳遞台灣反對俄羅斯的侵略行為，台灣會與烏克蘭站在一起，並與民主自由站在一起，反對戰爭。（編輯：戴光育）1110305