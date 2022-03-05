屏東縣孕婦產檢交通補助 38婦女節上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東縣長潘孟安（左）5日宣布，屏東孕婦產檢交通補助8日將上路，設籍屏東的孕媽咪或設籍前新住民，經核定綜所稅課稅級距未達20%者，在屏東19家婦產科醫療院所領取孕婦健康手冊時可同步申請，符合資格孕婦會發給「好孕車券」1本，總價值新台幣6000元。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）屏東縣長潘孟安今天參加慶祝38婦女節活動，宣布自8日起，屏東縣孕婦產檢交通補助上路，經核定綜所稅課稅級距未達20%者，可獲得價值6000元的「好孕車券」1本。

婦女節慶祝活動在屏東市勝利星村舉辦，潘孟安宣布，屏東「好孕車券」孕婦產檢交通補助將於8日上路，設籍在屏東的媽咪或設籍前新住民，經核定綜所稅課稅級距未達20%者，在屏東19家婦產科醫療院所領取孕婦健康手冊時同步申請。

潘孟安表示，現場審核通過即可核發使用，每名符合資格的孕婦發給「好孕車券」1本，內有各20張面額100元及200元的乘車券，總價值6000元，單趟使用張數不限，但不找零。

潘孟安指出，產檢平均使用率在中央政府的多年努力下，已穩步提升至民國109年的96.1%，縣衛生局統計，屏東縣7家婦產科醫院生產數占110年屏東縣新生兒出生數比達81.5%，可見孕婦多在地待產。

他說，屏東縣於108年全國首創推動身障婦女婚育支持服務，在經驗分享中，特別提及懷孕產檢的交通服務需求，這項需求成為今天推動孕婦產檢交通補助的基石。

社會處長劉美淑表示，婦女懷孕期間往返醫療院所產檢，只要事先預約特約計程車隊，或持有身心障礙證明者也可以持券預約復康巴士，即可享有安全便捷的乘車服務。

劉美淑表示，赴外縣市產檢者，可到屏東縣七區家庭福利服務中心、竹田老人文康中心、九如全人照顧整合支援中心申請「好孕車券」。

她並表示，縣府在婦女產後也提供到宅母嬰照護月嫂服務，提供孕產家庭懷孕到照顧足夠的支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

1名身障媽咪表示，每逢下雨出門困難，遇到產檢日，只能選擇不出門，實在很無助，縣府推出「好孕載到家」服務，既能減輕孕婦家庭交通負擔也節省時效。

今天屏東縣醫師公會理事長江俊逸、19家婦產科醫療院所及台灣大車隊、第一、青溪安全等3家計程車隊都參加活動，台灣大車隊響應推出「好孕專車」同性駕駛指定服務及好禮優惠，回饋使用好孕車券的孕媽咪。（編輯：謝雅竹）1110305