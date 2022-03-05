枯水期難得滿水位 石門水庫業者辦媽祖水上遶境祈福

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桃園市渡船遊艇商業同業公會與大溪區百吉復興宮，5日上午在石門水庫舉行媽祖水上遶境祈福活動，由於目前水庫滿水位，船隊可從大壩碼頭開至角板山的新溪口吊橋。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月5日

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市渡船遊艇商業同業公會與大溪區百吉復興宮，今天上午在石門水庫舉行媽祖水上遶境祈福。北水局表示，雖逢枯水期，水庫卻難得滿水位，遶境船隊可遊湖到新溪口吊橋，十分罕見。

經濟部水利署北區水資源局今天表示，石門水庫現有180餘艘觀光遊艇、漁撈船及農務船，遊艇業者及在地民眾為感念媽祖庇佑水庫行船安全，每年農曆2月3日（今年為3月5日）都會舉行媽祖遶境水庫祈福活動，已有約50年歷史。

北水局表示，在石門水庫興建之前，阿姆坪當地居民就有迎媽祖遶境的風俗，每年均與當地復興宮的開漳聖王聖誕一併舉行，水庫興建完成後，新興的遊艇業者便將原來在陸上舉行的媽祖遶境，創新為水域祈福的遊湖活動。

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北水局表示，今天舉行媽祖遶境水庫祈福活動時，由於滿水位，繞境船隊可從大壩碼頭開至角板山的新溪口吊橋，「在這個時節滿水位，確實非常少見」，主辦單位出動20餘艘船隻，吸引超過200名民眾參與，遊湖時間約3小時。

北水局表示，去年雖遭遇百年大旱，但在大家共同努力下，順利度過缺水危機，感謝民眾在抗旱期間的節水配合，也感恩上天及媽祖的庇佑；截至今天晚間6時，石門水庫蓄水率為100%，有效蓄水量為2億600餘萬立方公尺。（編輯：屈享平）1110305