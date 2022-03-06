林右昌基隆簽書會 與妻子吳秋英重現擁抱畫面

（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市長林右昌日前發表新書，今天下午舉辦簽書會，在主持人提議下重現書中收錄林右昌首次參選基隆市長敗選當晚，妻子吳秋英上前擁抱親吻林右昌畫面，現場來賓一陣歡呼鼓掌。

林右昌日前發表新書「雙魚B．理科市長－林右昌的人生進擊RPG」，下午在基隆東岸商場舉辦簽書會。林右昌致詞說，小時最想當動物園園長，其次則是畫家，還曾經想過要考軍校，因為覺得當飛行員很帥，國中時拿父親的印章蓋了報考文件和同學一起去考軍校，同學後來當上飛行員。

林右昌說，他後來一路考試念大學、研究所，人生有太多際遇不是可以去規劃，新書要取名時，他覺得人生不管在企業界或各行各業都有點像是玩RPG角色扮演遊戲，一路練功、打怪、過關，人生就是一關一關突破，一直往目標前進。

在主持人提議下，簽書會重現書中收錄林右昌2009年首次參選基隆市長敗選時，吳秋英上前擁抱親吻林右昌臉頰經典畫面。林右昌說，這張照片是他第1次參選基隆市長「落選之夜」，照片中他笑得很開心，因為獲得外界意想不到的6萬多張選票，因為票數就是他心中設定的目標，但妻子卻哭得唏哩花啦。

林右昌表示，選前一天他估算可獲得6萬5000票，開票結果得到6萬5673票，只差673票，「說實在我每次估票都蠻准」，2014年當選基隆市長時，自己估算要破10萬票，得票率要破50%，結果獲得10萬1010票，得票率超過53%，雙魚B雖然浪漫，不過因為是「理科市長」，其實自己還蠻理性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳秋英致詞說，在林右昌最青澀時和他一路走到現在30多年，過程中有很多高低起伏和不如意，感謝一路走來有這麼多好朋友支持，好友都羨慕她有雙魚B浪漫的老公，但她時常笑說「他的浪漫都給了大家」，因為林右昌的浪漫都表現在公共政策和對很多事情的想像和實踐。

林右昌接著為書迷簽書，排在第1位的王姓男子向中央社記者說，他是民主進步黨黨員，最欣賞新竹市長林智堅，其次是林右昌，第3名則是總統蔡英文。因為感受到基隆市這幾年的進步，上午10時特地專程搭客運來到基隆參加簽書會。（編輯：方沛清）1110306