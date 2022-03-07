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北市人口數若跌破250萬 第3名副市長仍可當到滿

2022/3/7 18:40
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（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市長柯文哲今天指出北市人口數3月就跌破250萬。外界關注第3名副市長何去何從，北市府表示，內政部函釋，可遲至下屆市長就任後再減置。意即此屆可當滿任期。

台北市長柯文哲接受國民黨北市議員鍾沛君專訪在今天中午播出。鍾沛君問及北市人口流失問題時表示，預估今年5、6月北市人口就會少於250萬人，柯文哲直言「不用，3月」。

依地方制度法規定，直轄市可有2名副市長，人口數250萬人以上可再多1人，而北市3名副市長依就任先後順序分別為彭振聲、蔡炳坤、黃珊珊，而內政部次長陳宗彥曾表示，要減少哪一位副市長是由市長決定，沒有順位問題。

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北市府副發言人魏佑任表示，依地方制度法、地方行政機關組織準則規定，副市長並無排定順序及凍結薪資的規定。

魏佑任指出，內政部也函釋，直轄市政府如轄內人口下降至未滿250萬人，為利市府重要政務職位，任免得有過渡期，保障人事，可以至遲應於人口未滿250萬人後之下屆市長就任時，減置副市長1人。意即這一屆的3名副市長若都要當滿任期是可以的。不過，若這屆直轄市長任期內人口下降至未滿250萬人後，若副市長中有人請辭，就不能再補人。（編輯：李錫璋）1110307

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