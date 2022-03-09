米迪幼兒園群聚案 桃市府3/10進行解隔前採檢

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（中央社記者葉臻桃園9日電）桃園市今天無新增本土個案。桃園市政府表示，米迪幼兒園群聚事件已收斂控制，明天將安排富林國小、觀音國小及米迪幼兒園居隔師生進行解隔前採檢。

桃園市政府下午發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，桃園已連續4天本土個案「+0」，另有新增7例境外移入個案，均無社區足跡，並無社區風險。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，米迪幼兒園群聚事件已收斂控制，明天將安排富林國小、觀音國小及米迪幼兒園居隔師生進行解隔前採檢，以確保無潛在確診個案。

王文彥指出，第26期公費COVID-19疫苗今天上午10時起至11日中午12時開放預約接種，除醫療院所預約施打，全市37個社區接種站將安排在3月15日上午提供莫德納及高端疫苗，另於3月17日下午提供莫德納及AZ疫苗接種服務。

桃園市府表示，仍持續開設桃園區中路公園（開放日期3月10日、3月12日）及中壢區中正公園（3月11日、3月13日）2處社區採檢站，維持社區疫情監測，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢。

若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，均可至社區採檢站採檢，以確保社區安全。詳細資訊，可上「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢。（編輯：戴光育）1110309