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邱于芸將至花蓮新天堂樂園發薪資 提振員工士氣

2022/3/9 15:38
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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）台開接連跳票傳出財務問題，加上經營權紛爭持續，旗下「新天堂樂園」商場已暫停營業。台開集團今天發布訊息指出，董事長邱于芸明天將前往花蓮發放薪資，提振士氣並說明未來規劃。

台開集團行銷負責人王智瑜今天接受媒體電話採訪指出，邱于芸今天至台開金門風獅爺商店發放2月份薪資，明天將前往花蓮新天堂樂園發放薪資。

王智瑜指出，因人資不願提供員工資料，以員工自發性填寫表單建立臨時人事資料，還需經過篩選，目前已知明天將有逾百名直營櫃員工、工讀生到場。

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王智瑜說，明天將以臨櫃方式，確認員工編號、收入後，填寫匯款單資料，將統一匯款，發放2月份尚未入帳的薪資，除了提振士氣，也與員工溝通。

台開新天堂樂園1日無預警宣布暫停營業，王智瑜說，目前當務之急是解決員工薪資問題，之後還要與14間外櫃廠商協商，新天堂樂園是台開指標性的大型賣場之一，不太可能說停就停，關係到很多員工權益、廠商合約關係，未來會逐一解決。（編輯：謝雅竹）1110309

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