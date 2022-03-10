高雄海砂屋仁愛河濱商城拆除 將闢10米計畫道路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄最大海砂屋「仁愛河濱商城」單元一125戶已拆除，高雄市副市長林欽榮（左6）10日上午前往視察。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄最大海砂屋「仁愛河濱商城」單元一125戶已拆除，高雄市副市長林欽榮今天上午前往視察，並宣布河濱社區北側將闢10米計畫道路及5米通學道，提升聯外交通便捷。

林欽榮視察河濱商城時說，將啟動鼓岩國小南側劃設都市計畫道路公展作業，將於河濱社區北側開闢一條10米計畫道路及5米通學道，成為寬達15米永久性開放空間，也增添開發及招商潛力。

都發局長吳文彥說，市府未來開闢道路時，將一併調整既成道路及整合鼓岩國小校地，解決校地因現有巷道切割無法完整使用問題。

都發局表示，鼓岩國小機關用地都市計畫變更案，依照都市計畫程序，預計下週起辦理公開展覽，3月28日於鼓山區公所舉辦說明會，匯集民眾意見後，再依都市計畫規定辦理都市計畫委員會審議作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

都發局也公布市府「588專案計畫作業規定」，未來只要所有權人7人發起，並籌備更新會工作室，向都發局提出申請，將有專案輔導計畫提供協商、清楚完整都市更新解說圖資、可行性都市更新事業計畫分析等服務。

林欽榮說，高雄市4大民間自辦都更，包括仁愛河濱商城、民族社區、慈愛社區、中興社區，都希望能透過588專案，協助成立更新會、推動都市更新事業計畫及1年內完成招商。（編輯：張芷瑄）1110310