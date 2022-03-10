左營機20用地啟動都更招商 廉政平台同時成立

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄左營區機20公辦都市更新案上午舉辦招商說明會，吸引36家潛在投資業者參與，全案評估投資規模達新台幣100億元以上。同時市府也與廉政署、地檢署等單位共同成立廉政平台。

左營區機關用地（機20）位於省道台1線及國道10號交會處，市府今天上午舉辦「高雄市左營區機關用地（機20）單元1、2土地都市更新事業公開評選實施者案」招商說明會，3月7日公告招商文件，至7月4日截止收件。

高雄市副市長林欽榮於會中表示，機20公辦都更基地位處半導體S廊帶沿線，透過公辦都市更新權利變換方式與民間合作投資，促進地方公益設施建設。

另國有地部分，國有財產署同意參與都市更新，分回權益將撥用給高市府做為社會住宅使用，未來共引入200戶社會住宅、社區型日照中心等社福設施。都發局表示，此案100%公有地，加上都更168專案政策協助，可加速更新作業。

林欽榮說，全案評估投資規模達100億元以上，為表示市府廉政推動都更投資案的決心，也讓投資者受到公正、公平、公開保障，今天也跟廉政署、地檢署與台灣透明組織協會等，共同宣示成立廉政平台，強化外部監督及參與機制。

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都發局長吳文彥表示，機20用地面積1.8公頃，經都市計畫變更後，劃設1.4公頃的第五種住宅區及0.4公頃的公園及廣場兼道路用地，作為居民休憩利用的開放空間。全區劃設單元1、2兩塊基地，面積各7077平方公尺一起公告招商。

都發局表示，因應台積電即將進駐及橋頭科學園區開發，預計引進員工及周邊區域衍生就業人口約6.6萬人。此案盼藉由公辦都更方式帶動民間投資者進駐開發，共同促進土地活化。（編輯：方沛清）1110310