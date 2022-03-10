邱于芸花蓮發薪資 宣示為新天堂樂園負責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）台開經營權紛爭及財務問題延燒，旗下「新天堂樂園」商場1日起突然宣布暫停營業，董事長邱于芸今天至花蓮發放員工薪資，她表示會對新天堂樂園負責，並盡快擬定重建計畫。

台開經營權爭議延燒，花蓮新天堂樂園原訂7日發放員工薪資，但未如期入帳，邱于芸今天來到花蓮新天堂樂園，向員工喊話並引導員工填寫薪資匯款單，將統一匯款。

邱于芸接受媒體聯訪指出，今天共130多名員工到場，預計發放新台幣300多萬元薪資，接下來會留在花蓮，解決經營問題。

邱于芸說，發薪水是公司最基本義務，不該是新聞，對這件事感到非常抱歉，她是帶著董事會的命令，授與她的權力跟金額來贖罪，將本來就屬於員工的薪資還給他們。

邱于芸說，這段時間就像戰爭，員工不知道該聽誰的，公司失信太多廠商、公司形象受損，這些災害都是無以回復，接下來將釐清財務狀況，盤點員工數量，討論未來經營方向。

邱于芸說，台開過去3年最大的問題就是「什麼都想做，什麼都做不好」，她認為應引進策略合作夥伴，學習借力使力，期許未來台開作為一個大型航空母艦，歡迎有創意、創業理念的人在這裡自給自足，薪水不是2萬元，而是愈賺愈多，大家愈來愈好。

邱于芸說，目前台開心農場、貨櫃星巴克正常營業，外櫃部分已和威秀影城解約，其餘仍在協商中。（編輯：屈享平）1110310