台南鹽水本土個案接觸者 2127人篩檢陰性

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台南市政府衛生局10日下午指出，近日公布的鹽水區11例本土個案接觸者，合計2127人的篩檢結果，至目前皆為陰性。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月10日

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市鹽水區近日出現的數起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，市府針對相關接觸者共已篩檢2127人，目前結果皆為陰性，明天上午持續在鹽水區設置篩檢站。

台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，近日公布的鹽水區11例本土個案接觸者，合計2127人的篩檢結果，至目前皆為陰性。

台南市衛生局指出，市府於新營、鹽水區設置篩檢站，並透過37區衛生所發放家用快篩，經統計篩檢站於6日至9日共篩檢639人，鹽水區衛生所明天上午8時30分至11時仍會於衛生所旁停車場（鹽水區武廟路1號）提供篩檢服務，市民可持身分證、健保卡前往。

台南市衛生局指出，為鼓勵市民接種COVID-19疫苗，今天起至4月10日止，65歲以上民眾及55歲以上具原住民身分者，於台南市37區衛生所門診、衛生所設置的接種站及合約醫療院所完成接種疫苗第1劑、第2劑及追加劑者，可領取新台幣500元以下禮券或禮品。

台南市衛生局指出，於3月31日前完成接種第1劑、第2劑疫苗的18歲以上市民，則可領取200元以下禮券或禮品。（編輯：謝雅竹）1110310